住日本一年也不習慣！她曝五件事很困擾 最後一點超麻煩

日本是台灣人非常喜歡旅居的國家之一，部落客「ニワ尼哇niwa」在Dcard發文，分享自己旅居日本一年還是無法習慣的五件事，希望能夠為即將前往日本的台灣人做點心理準備。

尼哇透露自己去（2024）年8月剛結束在日本打工度假，想和大家分享在日本生活一年後，還是沒有很習慣的事，建議即將出發的人可以參考看看，並做一下心理準備，也大方地向網友表示，有什麼一直不習慣的事而她沒有提到的，也歡迎留言分享。

一、稀有的蹲式馬桶

尼哇透露日本的公共廁所大多為坐式，雖多有提供酒精擦拭，不過心裡還是有個坎，住了日本一年都跨不出去，因此常常懷念台灣的蹲式馬桶。不過她也補充日本廁所最棒的地方是幾乎都有酒精，反觀台灣的公共坐式馬桶多沒有這個設備，有點可惜。

二、沒有衛生紙的浴室

日本多為浴廁分離的格局，通常衛生紙只放在廁所，浴室不會有衛生紙。尼哇透露自己住了5個地方，只有北海道的宿舍因為公司要求大家洗完澡要用衛生紙撿頭髮，才有準備，其他無一例外。然而衛生紙對她而言是洗澡的必需品，尤其生理期沒有衛生紙非常不方便。

三、吃不到熱青菜

身為台灣人的尼哇非常想念的料理就是炒青菜，不過在日本外食想要吃菜就是高麗菜絲，想吃熟的、熱的菜只能自己煮或到中華料理店。她補充之前去長崎玩的時候直奔中華料理店，點了炒青菜970日幣（約台幣222元），居然3口就吃完。

四、難求的飲水機與熱水

尼哇表示台灣的捷運站、車站，各大公共場所都找得到飲水機，口渴就去捷運站裝水，而且有冷有熱，在日本卻很不好找，只能用買的或是在家裡燒熱水放涼，熱水也是要自己煮。她回憶在滑雪場工作時，早上都想喝熱水，第一個起床的人一定要負責燒大家的熱水。

至於常溫水，雖然用買的不算太貴，但有的時候忘記買，早上要出門前沒水裝，只有還沒放涼的熱水有點困擾了，只能先裝水龍頭的水。

五、複雜的健保制度

尼哇苦笑，自己在日本待了一年還是沒有完全搞懂健保制度，表示日本的健保跟台灣最不同之處，在於每個地區的健保都是分開的，費用也不同。一旦搬家就會連健保一起轉出，需要再到新的地方去加保。

她笑著說「每換一個新的地方，我就要再重新理解一次我的健保」，感嘆相較之下，台灣健保真的簡單很多。她說曾因為忘記辦減免，為了補辦導致整個假日都沒了，這時就更佩服台灣的健保快易通。