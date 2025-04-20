快訊

反惡罷銀彈告急跟媽媽借養老金 藍委如何扭轉頹勢？

與學生們聚餐 管中閔因這理由「吃不到」：AI時代我活得真BI

高雄85大樓疑電氣爆炸 6工人燙傷、嗆傷急送醫

住日本一年也不習慣！她曝五件事很困擾 最後一點超麻煩

聯合新聞網／ 綜合報導
部落客尼哇分享旅日一年卻仍不習慣的五件事。 示意圖／ingimage
部落客尼哇分享旅日一年卻仍不習慣的五件事。 示意圖／ingimage

日本是台灣人非常喜歡旅居的國家之一，部落客「ニワ尼哇niwa」在Dcard發文，分享自己旅居日本一年還是無法習慣的五件事，希望能夠為即將前往日本的台灣人做點心理準備。

尼哇透露自己去（2024）年8月剛結束在日本打工度假，想和大家分享在日本生活一年後，還是沒有很習慣的事，建議即將出發的人可以參考看看，並做一下心理準備，也大方地向網友表示，有什麼一直不習慣的事而她沒有提到的，也歡迎留言分享。

一、稀有的蹲式馬桶

尼哇透露日本的公共廁所大多為坐式，雖多有提供酒精擦拭，不過心裡還是有個坎，住了日本一年都跨不出去，因此常常懷念台灣的蹲式馬桶。不過她也補充日本廁所最棒的地方是幾乎都有酒精，反觀台灣的公共坐式馬桶多沒有這個設備，有點可惜。

二、沒有衛生紙的浴室

日本多為浴廁分離的格局，通常衛生紙只放在廁所，浴室不會有衛生紙。尼哇透露自己住了5個地方，只有北海道的宿舍因為公司要求大家洗完澡要用衛生紙撿頭髮，才有準備，其他無一例外。然而衛生紙對她而言是洗澡的必需品，尤其生理期沒有衛生紙非常不方便。

三、吃不到熱青菜

身為台灣人的尼哇非常想念的料理就是炒青菜，不過在日本外食想要吃菜就是高麗菜絲，想吃熟的、熱的菜只能自己煮或到中華料理店。她補充之前去長崎玩的時候直奔中華料理店，點了炒青菜970日幣（約台幣222元），居然3口就吃完。

四、難求的飲水機與熱水

尼哇表示台灣的捷運站、車站，各大公共場所都找得到飲水機，口渴就去捷運站裝水，而且有冷有熱，在日本卻很不好找，只能用買的或是在家裡燒熱水放涼，熱水也是要自己煮。她回憶在滑雪場工作時，早上都想喝熱水，第一個起床的人一定要負責燒大家的熱水。

至於常溫水，雖然用買的不算太貴，但有的時候忘記買，早上要出門前沒水裝，只有還沒放涼的熱水有點困擾了，只能先裝水龍頭的水。

五、複雜的健保制度

尼哇苦笑，自己在日本待了一年還是沒有完全搞懂健保制度，表示日本的健保跟台灣最不同之處，在於每個地區的健保都是分開的，費用也不同。一旦搬家就會連健保一起轉出，需要再到新的地方去加保。

她笑著說「每換一個新的地方，我就要再重新理解一次我的健保」，感嘆相較之下，台灣健保真的簡單很多。她說曾因為忘記辦減免，為了補辦導致整個假日都沒了，這時就更佩服台灣的健保快易通。

打工度假 日本

延伸閱讀

日本最長行人專用吊橋2025正式啟用 大阪近郊冒險去

台積電效應 九州台灣商會在台中設聯絡處 打造合作平台

擴建後首次迎接外國海軍艦艇 習近平剛離開柬埔寨…日本軍艦來了

「狂飄燒焦味」日本大阪府14層樓公宅火災 27人送醫1人重傷

相關新聞

恥度挑戰！公司團訂飲料備註落落長 釣出店員曝心得：好煩

一名女網友在論壇發文，表示自己任職的工作室大家感情融洽，經常有同事主動請喝飲料，不料卻開始滋長「歪風」，即會在外送的訂單上加備註，請飲料店店員在飲料杯加上註記，從過去常見的「給貂蟬」、「中山路王祖賢」等標籤，到近日一則讓外送員憋笑直呼「辛苦了」的奇特指示，都讓原PO直呼，「真的很母湯（毋通）」。

住日本一年也不習慣！她曝五件事很困擾 最後一點超麻煩

日本是台灣人非常喜歡旅居的國家之一，部落客「ニワ尼哇niwa」在Dcard發文，分享自己旅居日本一年還是無法習慣的五件事，希望能夠為即將前往日本的台灣人做點心理準備。

白胡椒去哪買？他習慣到這1處「份量超實在」 內行讚：最頂的

做菜時少不了調味粉，其中白胡椒更是許多家庭的必備品。有一名網友近日發文表示，自己習慣去中藥行購買白胡椒粉，因為一次可以買到大包裝，而且份量又實在，沒想到這件事被同事知道後，對方竟然露出驚訝表情，讓他不解，「這樣很奇怪嗎？」

他憂南港LaLaport恐步上京華城後塵？網揭關鍵優勢：超無敵

南港LaLaport在3月盛大開幕，吸引大批民眾前往朝聖。一名網友指出，京華城在2001年開幕時也造成轟動，後續卻因為位置偏僻、百貨動線混亂，最終結束營業，好奇「南港LaLaport是否會步上京華城後塵？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

同事請喪假出國旅遊！他不解「還有心情玩」？全場點頭：每個人方式不同

一名網友分享，近期有同事請了「喪假」，結果卻在服喪期間，跑去泰國、越南旅遊，讓他相當傻眼，直呼「親屬過世，真的有人還有心情出國玩嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

味噌湯加「2配料」讓他直呼傻眼！網友不挺反超愛：奇妙的組合

味噌湯裡的配料，最常見的就是豆腐、海帶等食材，一名網友分享，現在的味噌湯「越來越妖魔鬼怪」，直言「三合一版本」搞得像大雜燴。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。