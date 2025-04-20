白胡椒去哪買？他習慣到這1處「份量超實在」 內行讚：最頂的

做菜時少不了調味粉，其中白胡椒更是許多家庭的必備品。有一名網友近日發文表示，自己習慣去中藥行購買白胡椒粉，因為一次可以買到大包裝，而且份量又實在，沒想到這件事被同事知道後，對方竟然露出驚訝表情，讓他不解，「這樣很奇怪嗎？」

原PO在PTT發文表示，平常買白胡椒粉都會直接到中藥行，一次就買一大包備用，不僅省事，也覺得品質不錯。不過當他把這習慣分享給同事時，對方竟然露出不可置信的反應，讓他頓時懷疑，這樣做是否真的有點像異類。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「不會奇怪，我都會去中藥行買黑白胡椒粉，梅子粉也是」、「中藥行的胡椒粉才是最頂的」、「我們家都跟親戚開的中藥行買，之後再分裝」、「內行才會去中藥房買，中藥房胡椒比較香又純」、「市售很多胡椒粉都有混粉，中藥房才比較純」。

也有人表示中藥行選擇多，「大間中藥行的調味料不比超市少，還有各種料理包，每次逛都覺得眼花撩亂」、「我會順便買滷味的滷包」、「還可以買肉桂粉」、「胡椒蝦也會用這種在調配，很頂」、「我也會買燉排骨的藥包」。