快訊

反惡罷銀彈告急跟媽媽借養老金 藍委如何扭轉頹勢？

與學生們聚餐 管中閔因這理由「吃不到」：AI時代我活得真BI

高雄85大樓疑電氣爆炸 6工人燙傷、嗆傷急送醫

白胡椒去哪買？他習慣到這1處「份量超實在」 內行讚：最頂的

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友近日發文表示，自己習慣去中藥行購買白胡椒粉，沒想到這件事被同事知道後，對方竟然露出驚訝表情，照片為示意圖。聯合報系資料照片／記者鍾維軒攝影
一名網友近日發文表示，自己習慣去中藥行購買白胡椒粉，沒想到這件事被同事知道後，對方竟然露出驚訝表情，照片為示意圖。聯合報系資料照片／記者鍾維軒攝影

做菜時少不了調味粉，其中白胡椒更是許多家庭的必備品。有一名網友近日發文表示，自己習慣去中藥行購買白胡椒粉，因為一次可以買到大包裝，而且份量又實在，沒想到這件事被同事知道後，對方竟然露出驚訝表情，讓他不解，「這樣很奇怪嗎？」

原PO在PTT發文表示，平常買白胡椒粉都會直接到中藥行，一次就買一大包備用，不僅省事，也覺得品質不錯。不過當他把這習慣分享給同事時，對方竟然露出不可置信的反應，讓他頓時懷疑，這樣做是否真的有點像異類。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「不會奇怪，我都會去中藥行買黑白胡椒粉，梅子粉也是」、「中藥行的胡椒粉才是最頂的」、「我們家都跟親戚開的中藥行買，之後再分裝」、「內行才會去中藥房買，中藥房胡椒比較香又純」、「市售很多胡椒粉都有混粉，中藥房才比較純」。

也有人表示中藥行選擇多，「大間中藥行的調味料不比超市少，還有各種料理包，每次逛都覺得眼花撩亂」、「我會順便買滷味的滷包」、「還可以買肉桂粉」、「胡椒蝦也會用這種在調配，很頂」、「我也會買燉排骨的藥包」。

PTT 中藥 白胡椒 胡椒粉 超市

延伸閱讀

好市多1冷凍食品回歸！她揭「去年缺貨買不到」 網推：真的好吃

同事請喪假出國旅遊！他不解「還有心情玩」？全場點頭：每個人方式不同

憂年老「孤獨死」…她想改住安養院 網搖頭：很少主動去的

味噌湯加「2配料」讓他直呼傻眼！網友不挺反超愛：奇妙的組合

相關新聞

恥度挑戰！公司團訂飲料備註落落長 釣出店員曝心得：好煩

一名女網友在論壇發文，表示自己任職的工作室大家感情融洽，經常有同事主動請喝飲料，不料卻開始滋長「歪風」，即會在外送的訂單上加備註，請飲料店店員在飲料杯加上註記，從過去常見的「給貂蟬」、「中山路王祖賢」等標籤，到近日一則讓外送員憋笑直呼「辛苦了」的奇特指示，都讓原PO直呼，「真的很母湯（毋通）」。

住日本一年也不習慣！她曝五件事很困擾 最後一點超麻煩

日本是台灣人非常喜歡旅居的國家之一，部落客「ニワ尼哇niwa」在Dcard發文，分享自己旅居日本一年還是無法習慣的五件事，希望能夠為即將前往日本的台灣人做點心理準備。

白胡椒去哪買？他習慣到這1處「份量超實在」 內行讚：最頂的

做菜時少不了調味粉，其中白胡椒更是許多家庭的必備品。有一名網友近日發文表示，自己習慣去中藥行購買白胡椒粉，因為一次可以買到大包裝，而且份量又實在，沒想到這件事被同事知道後，對方竟然露出驚訝表情，讓他不解，「這樣很奇怪嗎？」

他憂南港LaLaport恐步上京華城後塵？網揭關鍵優勢：超無敵

南港LaLaport在3月盛大開幕，吸引大批民眾前往朝聖。一名網友指出，京華城在2001年開幕時也造成轟動，後續卻因為位置偏僻、百貨動線混亂，最終結束營業，好奇「南港LaLaport是否會步上京華城後塵？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

同事請喪假出國旅遊！他不解「還有心情玩」？全場點頭：每個人方式不同

一名網友分享，近期有同事請了「喪假」，結果卻在服喪期間，跑去泰國、越南旅遊，讓他相當傻眼，直呼「親屬過世，真的有人還有心情出國玩嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

味噌湯加「2配料」讓他直呼傻眼！網友不挺反超愛：奇妙的組合

味噌湯裡的配料，最常見的就是豆腐、海帶等食材，一名網友分享，現在的味噌湯「越來越妖魔鬼怪」，直言「三合一版本」搞得像大雜燴。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。