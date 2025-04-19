他憂南港LaLaport恐步上京華城後塵？網揭關鍵優勢：超無敵

南港LaLaport在3月盛大開幕，吸引大批民眾前往朝聖。一名網友指出，京華城在2001年開幕時也造成轟動，後續卻因為位置偏僻、百貨動線混亂，最終結束營業，好奇「南港LaLaport是否會步上京華城後塵？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「南港LaLaport風潮過了，會不會變京華城？」為題，指出京華城在2001年開幕時也非常轟動，人潮絡繹不絕，後來因地理位置偏僻，加上百貨內部動線混亂逐漸沒落，最後在2019年結束營運。

這名網友進一步說明，南港LaLaport和京華城一樣，都是球狀建築物，採用內部環狀動線，讓人超容易迷路，逛到最後都忘記從哪個電梯上來，好奇發問「南港LaLaport風潮過了之後，會不會步上京華城的後塵？」。

貼文一出後，多數網友都搖頭，紛紛表示「想太多，附近有捷運，比京華城方便」、「有捷運，旁邊就是展場」、「不會，有捷運，而且目前店面也沒那麼差」、「差那麼多，人家就在捷運站跟南軟旁」、「有捷運就無敵了」、「交通太方便，旁邊還有南港軟體園區，怎麼可能會沒人」、「有捷運、有高鐵，附近還有展館跟金融大樓」。