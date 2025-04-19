味噌湯加「2配料」讓他直呼傻眼！網友不挺反超愛：奇妙的組合

味噌湯裡的配料，最常見的就是豆腐、海帶等食材，一名網友分享，現在的味噌湯「越來越妖魔鬼怪」，直言「三合一版本」搞得像大雜燴。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「味噌加貢丸是誰想到的？」為題，指出現在的味噌湯起初加蛋花就算了，後來又加貢丸，還有蛋花、貢丸都有的三合一版本，讓他相當傻眼，直言「失去了味噌湯最大的優點，就是簡單」，不解為何搞得像是大雜燴？

貼文一出後，多數網友都表示「煮得好吃沒關係」、「我覺得滿好吃的欸」、「台式味噌湯，你不懂」、「還行呀！味噌蛋花魚丸湯，加點胡椒，棒」、「超好吃，很搭涼麵」、「我還滿愛的」、「好吃就好，管他正不正宗」。

此外，也有部分網友回應「蛋花跟貢丸就是很便宜的食材，拿來煮在一起，成為能吃飽的大眾菜色，不然光喝湯不會飽」、「這個湯沒有人單喝的啦！都是配涼麵的」、「蛋花貢丸湯雖然傻眼，但是好像也是奇妙的組合，不必排斥，而且一定要配一碗涼麵」。