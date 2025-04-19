同事請喪假出國旅遊！他不解「還有心情玩」？全場點頭：每個人方式不同

一名網友分享，近期有同事請了「喪假」，結果卻在服喪期間，跑去泰國、越南旅遊，讓他相當傻眼，直呼「親屬過世，真的有人還有心情出國玩嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「同事請喪假，結果出國玩？」為題，指出同事以「直系親屬過世」為由請喪假，他便詢問對方「還好嗎？」，沒想到同事卻回「很好啊，去了一趟泰國、越南」，他便反問「不是家人過世嗎？」。

這名網友進一步說明，對方不避諱地表示「我請禮儀公司處理，文件那些也都找代辦」，這種處理方式讓他相當不解，直言「親屬過世，真的有人還有心情出國玩嗎？」。

貼文一出後，不少網友都表示「每個人處理悲傷的方式不同，不要管別人，出門玩也是一種散心，暫時遠離悲傷氛圍、靜一靜」、「人家出國療傷不行？」、「人家有證明就能請，出國玩也他家的事，沒人說喪假就要治喪」、「現代人不是都這樣？什麼守孝百日都沒在管了」、「管太多了吧」、「誰喪假不請滿？」。

不過，也有部分網友回應「可能是多的幾天請一請，反正通常公祭家祭之類的有出席就好」、「公祭家祭有出席就好，其他日子請假怎樣是他的事」。