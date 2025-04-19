正妹騎樓「解放」、外套擦屁屁隨地丟！阿伯一動作喊「甜甜的」網嚇壞

在街邊大小便已是不對，之後竟然還將髒物丟棄在他人家門外？近日有台灣網友分享影片，1名容貌標緻的美女在街邊大便，再用外套擦拭，之後將沾滿排泄物的外套丟在他人家門外。事後更可見1名伯伯用手指觸碰外套再放進嘴中，疑似做出「舔糞」的舉動，令網友咋舌直呼「噁心」！

不過，有眼利網友留意到伯伯並沒有真的接觸污物，只是在開玩笑，又指事件荒誕得令人發笑，「阿伯讓我笑出來了」、「看到別人丟大便外套在家外面也沒生氣還能開玩笑，好有氣度」。

網友家門外驚見「大便外套」

網友於4月5日在社交平台Threads轉載一段Instagram限時影片，內容顯示1名女子在街上大便。影片的原PO表示，早前發現家門外離奇出現1件淺色外套，而外套上沾染了大量糞便。樓主於是查看家門外的監視器，發現是1名容貌姣好的超短裙女子在其家外停泊車輛的隱蔽位置如廁，之後用手上的外套擦拭排泄物後再丟棄。

美女就地大便 髒外套隨便丟

從影片可見，女子站在整排機車後方觀察街上情況，同時拉起短裙並用外套反復擦拭臀部，而原本白淨的外套被使用後有明顯褐色污垢，相信是大便。女子之後略作整理，丟下外套逕直離開。而原PO也在影片中表示該名女子「長的那麼美」，結果卻在街上大便，還將骯髒的外套丟在其家外，而樓主的鄰居也都發現情況，「早上起來我們跟鄰居都在討論」。

影片後續 伯伯開玩笑「假舔糞」引議

不過，影片最令人目瞪口呆的是後半段。因為1名伯伯發現外套後，竟然伸出手指碰外套做出疑似拈取糞便的舉動，然後將手指放進嘴中，然後用台語說「甜甜的」，還笑指那些只是巧克力。

伯伯的動作令不少網友感到震驚，甚至有人懷疑伯伯真的「嚐糞」。不過原PO在影片上的文字，有說明伯伯只是在開玩笑。而且如果仔細觀察影片，可發現伯伯伸出食指觸碰外套，但放進嘴裏的卻是尾指，相信只是在與旁人玩鬧取樂。

不過，影片畫面並沒提及時間、地點，也無從確認真偽；而且相關影片現已被刪除，但仍被網友下載分享至其他平台，並引起極大迴響。

有網友留言表示震驚，「我看了什麼，用外套擦屎？」、「今天網路用的夠多了」，也有人批評女子沒有公德心，「重點是屎跟外套都留着很沒公德心」、「擦沒關係，至少帶走嘛，丟在那邊有夠噁」。另有網友就表示伯伯充滿幽默感，「阿伯讓我笑出來了」、「看到別人丟大便外套在家外面也沒生氣還能開玩笑，好有氣度」。

延伸閱讀：

DSE口試考場傳濃烈糞味！考生稱：絕對有人瀨咗 考評局這樣回應

美食廣場男童當眾換尿片擦屁股！人母這樣做傳濃烈糞味 後續更衰嘔！

文章授權轉載自《香港01》