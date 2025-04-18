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跑外送「油車VS.電動車」哪種比較好？ 眾人答案一致：不跑也在燒錢

聯合新聞網／ 綜合報導
機車是外送員的生財工具，不過究竟油車跟電動車，哪一種跑外送比較適合，網友們看法不一。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
機車是外送員的生財工具，不過究竟油車跟電動車，哪一種跑外送比較適合，網友們看法不一。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

雖然跑外送賺的薪資不那麼固定，但時間上相當自由，也因此吸引不少人投入外送的行列。有一名網友好奇油車跟電車，哪一種車種用來跑外送比較適合？貼文一出，油車獲得壓倒性推薦。

原PO在臉書「Foodpanda Ubereats 外送甘苦談（全台）」發文問大家，「不考慮油錢跟電池租用費的狀態下，只算電車跟油車保養消耗費，會比較推薦哪種呢？」

貼文引來不少討論，多數人都選擇油車，「電車有吃到飽再考慮」、「電動馬達壞掉可以修好幾顆油車引擎」、「只推油（車），電車沒比較省，壞一次就全吐回去了」、「電車會燒毀，油車可擺放」、「油車續航力一定穩」、「推薦油車，會自行DIY維修的話更省。電車同租車，如果不跑，還在燒錢，每個月要繳固定費的」、「油車一個月不跑油錢0元，電車一個月不跑，電錢要付一個月，外送也沒這麼好賺」、「電車維修都要回原廠，要預約，拖車費也很貴，維修費也不便宜，我是推薦油車啦」。

不過也有部分網友力推電動車，「我是回不去油車了…光油錢加保養，講真的一個月我省五千以上，換電站到處都有，遇到就停下來換電順便逛一下全家、萊爾富、全聯、家樂福那些，加油站不是到處都有」、「不考慮油錢的話，我會建議電車，因為：1.保養項目少（不用換機油），2.傳動耗材壽命比較長，3.煞車皮、輪胎耗損較慢，4.維修頻率低、比較省事；缺點就是：沒有換電站會比較麻煩、有些地方維修還是油車方便，如果你日常通勤或跑固定路線，電車會比較省心」。

外送 電動車

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