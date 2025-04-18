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有人顧較安全？她問「老了想住安養院嗎」 一票人搖頭：看過就不想住

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO好奇有人老了會想去住安養院嗎？多數人則搖頭表示「實際看過就不會想住」。示意圖／ingimage
原PO好奇有人老了會想去住安養院嗎？多數人則搖頭表示「實際看過就不會想住」。示意圖／ingimage

不少人都會擔心年紀大了，若沒有家人的陪伴照顧，不是獨居不然就得住安養院。有一名女網友認為獨居比較不安全，萬一發生事故沒人發現會非常危險，因此自己傾向住進安養院，她也好奇大家會怎麼選擇？

原PO在PTT以「大家老了，會想去住療養院（安養院）嗎？」為題發文，她說日前和家人聊天時談到以後老了行動不方便，沒結婚生小孩或者小孩都不在家、另一半比較早走，會不會想當獨居老人？她認為雖然住家裡比較舒適，熟悉的環境也更安心，但隨著年紀越來越大，甚至走不動了，上下樓梯不方便，相較於住安養院，自己住會不會比較不安全？

原PO表示自己會選擇去住安養院，萬一不小心跌倒的話還有人會發現，不至於死在家裡，「感覺年紀越大所要思考的問題也很多啊」。

貼文引起討論，多數人卻不建議去住，「建議可以去做志工了解看看，那個味道，嗯…」、「那些在年輕時可以很灑脫的說出『以後老了就去住療養院』的人，沒有幾個是真的看過、了解過療養院的」、「台灣療養院跟監獄一樣，跟歐美氛圍差太多了」、「如果是好好經營的養老院當然沒問題，但台灣的多數風評感覺都不太好」、「妳一定沒去過…我外婆晚年在那裡度過，真的很爛」、「真心建議妳先去參觀四萬以下，妳就會希望能夠不要住就不要住，無法自理之前最好是活到那時候」。

也有網友認為想住安養院還得要有錢，「首先，得要有足夠的錢才住得起」、「說的好像我有錢似的」、「說不定還住不起」、「當然不想啊，又貴環境又差」、「去過高級養老院，真的是蠻不錯的，如果可以便宜一點更完美」。

安養院 獨居老人

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