到小吃店點蝦球「1隻40元」他嚇傻 網見照片驚：我在台北都覺得貴

物價高漲的時代下，外食族吃一餐都得「斤斤計較」。有一名網友到屏東潮州一間小吃店用餐，當中他點了一道蝦球料理，沒想到端上桌後，數量、大小和價錢都讓他非常傻眼，其他人看了也直呼「太盤」。

從原PO在臉書「爆料公社二社」貼出的照片看到，他在屏東潮州一間小吃店用餐，其中點了一道蝦球料理，但當老闆端上桌後，原PO看了相當傻眼，因為盤子裡僅5塊不算大的蝦球，而且這一份要價200元。

原PO還拿了一個10元硬幣做比較，只見蝦球尺寸只比硬幣稍微大一點，讓他傻眼地說「潮州物價漲超快，這一盤5隻200（元），一隻40（元）…怎麼開車來買，蝦就…唉」。

貼文引起不少討論，「他知道客人都只來一次就不來，索性就一次賺飽飽」、「連我在台北都覺得確實有夠貴」、「貴！台北價格」、「至少要送一個盤子」、「連個巧克力米也捨不得灑」、「好歹鋪點高麗菜跟糖豆」、「這蝦餵金箔長大的，是我們不懂吃」、「錯在擺盤，附料太少」、「真蝦、實在蝦，蝦爆了」、「快到墾丁了，比照墾丁50%價格」、「去餐廳吃飯盤子才會點鳳梨蝦球，泡藥水的蝦子，沾點粉去炸，成本能多少？鳳梨罐頭ㄧ罐可以用好幾盤，賣你200-400」。

還有人分享自家賣的、自己所在縣市的價格，「我忽然感覺我賣的真佛心，鳳梨蝦球蝦仁8隻，才賣150」、「竹北8隻190」、「還好吧，高雄前鎮7隻370」、「我們店酥炸蝦球10隻100」、「那我也很佛心，5隻110，有菜、有鳳梨、有玉米」、「看完覺得我們好佛，8隻110」、「推薦你來花園夜市，200元吃到爽」。