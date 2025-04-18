快訊

號召北檢抗議遭送辦 謝龍介喊自首：衝撞獨裁政府我認

蔣萬安拋倒閣說 朱立倫吐5字回答！藍營人士嘆：不痛不癢

到小吃店點蝦球「1隻40元」他嚇傻 網見照片驚：我在台北都覺得貴

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在屏東潮州一間小吃店點了蝦球，沒想到端上桌後讓他看了非常傻眼。 圖擷自爆料公社二社
原PO在屏東潮州一間小吃店點了蝦球，沒想到端上桌後讓他看了非常傻眼。 圖擷自爆料公社二社

物價高漲的時代下，外食族吃一餐都得「斤斤計較」。有一名網友到屏東潮州一間小吃店用餐，當中他點了一道蝦球料理，沒想到端上桌後，數量、大小和價錢都讓他非常傻眼，其他人看了也直呼「太盤」。

從原PO在臉書「爆料公社二社」貼出的照片看到，他在屏東潮州一間小吃店用餐，其中點了一道蝦球料理，但當老闆端上桌後，原PO看了相當傻眼，因為盤子裡僅5塊不算大的蝦球，而且這一份要價200元。

原PO還拿了一個10元硬幣做比較，只見蝦球尺寸只比硬幣稍微大一點，讓他傻眼地說「潮州物價漲超快，這一盤5隻200（元），一隻40（元）…怎麼開車來買，蝦就…唉」。

貼文引起不少討論，「他知道客人都只來一次就不來，索性就一次賺飽飽」、「連我在台北都覺得確實有夠貴」、「貴！台北價格」、「至少要送一個盤子」、「連個巧克力米也捨不得灑」、「好歹鋪點高麗菜跟糖豆」、「這蝦餵金箔長大的，是我們不懂吃」、「錯在擺盤，附料太少」、「真蝦、實在蝦，蝦爆了」、「快到墾丁了，比照墾丁50%價格」、「去餐廳吃飯盤子才會點鳳梨蝦球，泡藥水的蝦子，沾點粉去炸，成本能多少？鳳梨罐頭ㄧ罐可以用好幾盤，賣你200-400」。

還有人分享自家賣的、自己所在縣市的價格，「我忽然感覺我賣的真佛心，鳳梨蝦球蝦仁8隻，才賣150」、「竹北8隻190」、「還好吧，高雄前鎮7隻370」、「我們店酥炸蝦球10隻100」、「那我也很佛心，5隻110，有菜、有鳳梨、有玉米」、「看完覺得我們好佛，8隻110」、「推薦你來花園夜市，200元吃到爽」。

墾丁 物價

延伸閱讀

台灣觀巴買1送1 花蓮、屏東再推3折優惠

蝦子像前臂長 潮州賽神蝦5月登場新增「公母蝦混合組」

砍掉重練！職訓助小吃店老闆變身資訊工程師 薪資破40K

屏東潮州警方公布易肇事交通路段 這個路口要加強執法

相關新聞

有人顧較安全？她問「老了想住安養院嗎」 一票人搖頭：看過就不想住

不少人都會擔心年紀大了，若沒有家人的陪伴照顧，不是獨居不然就得住安養院。有一名女網友認為獨居比較不安全，萬一發生事故沒人發現會非常危險，因此自己傾向住進安養院，她也好奇大家會怎麼選擇？

到小吃店點蝦球「1隻40元」他嚇傻 網見照片驚：我在台北都覺得貴

物價高漲的時代下，外食族吃一餐都得「斤斤計較」。有一名網友到屏東潮州一間小吃店用餐，當中他點了一道蝦球料理，沒想到端上桌後，數量、大小和價錢都讓他非常傻眼，其他人看了也直呼「太盤」。

客備註1要求遭外送員拒絕 嗆「要客訴」惹怒一票人：不用怕

外送是不少現代人仰賴的消費模式，但也因此衍生出許多爭議。有一名女外送員透露日前接單時，客人備註要求她幫忙買菸，卻因為沒答應而被要脅要客訴，讓她覺得很無奈。有同業就建議可以截圖對話，回報給客服。

漲翻天！「1國民美食」變得不平價 一票人點頭：寧願吃便當

物價不斷上漲，民眾感嘆錢越來越薄，不少小吃也扛不住漲價壓力，想再找到實惠的平價美食已成難事。有網友抱怨疫情後蚵仔煎漲到接近百元，章魚燒一盒也破50元，讓他好奇想問大家「有什麼小吃漲價後就沒再吃過了？」

在台北擁3房月收租8萬 他相親遭嫌「沒上進心」…網曝關鍵：是硬傷

不少人嚮往當包租公、包租婆，即使不工作也能有固定的收入，但有一名網友發文透露，朋友有3間套房出租，一個月有8萬的租金收入，沒想到去相親時卻被「打槍」，只因對方嫌「沒上進心」，讓他訝異「一個月8萬不夠上進？」貼文也引起熱議。

風靡台日！年輕人街頭曬娃「1單品」爆紅 網熱議：能理解嗎？

透明包內裝著娃娃，掛在背包上隨身展示，是近年來風靡日本與台灣年輕族群的新潮流。源自於日本的「痛バッグ」（痛包）文化，意指將角色周邊大量展示在透明包內，象徵對喜歡角色的強烈愛意。如今這類吊掛式小包逐漸轉型，從狂熱展示走向日常，也成為許多人外出的新配件。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。