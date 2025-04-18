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客備註1要求遭外送員拒絕 嗆「要客訴」惹怒一票人：不用怕

聯合新聞網／ 綜合報導
外送服務越來越便利，不少人都仰賴外送來解決三餐，但也時常衍生出不少糾紛，照片為示意圖，人物非本文主角。聯合報系資料照片
外送服務越來越便利，不少人都仰賴外送來解決三餐，但也時常衍生出不少糾紛，照片為示意圖，人物非本文主角。聯合報系資料照片

外送是不少現代人仰賴的消費模式，但也因此衍生出許多爭議。有一名女外送員透露日前接單時，客人備註要求她幫忙買菸，卻因為沒答應而被要脅要客訴，讓她覺得很無奈。有同業就建議可以截圖對話，回報給客服。

這名女外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」貼出訂單截圖，並抱怨「因為沒幫忙買菸，要被客訴」。從訂單上看到客人點了3杯手搖飲，並在備註欄上要求她幫忙買一包菸，但原PO沒有照辦，沒想到客人不滿她沒看備註，又沒順便買菸，因此撂話要客訴，原PO只能無奈地回對方，「我們的服務沒有幫忙買菸喔」。

貼文讓許多網友看不下去，「客人有什麼毛病」、「他才是應該被投訴的吧，買菸又沒有外送費」、「要是我會幫他送回店家」、「好笑…因為沒幫買就投訴，這是什麼王子病公主病嗎？」、「還好你沒買，這種感覺未成年機率有點高」、「基本上客訴不會怎樣，菸本身就不能買了，所以不會有事」、「給他客訴啊，合約就已經寫的很清楚了，沒有代購」。

還有同業建議回報給客服，「截圖對話、告知客服，客服會註記，客人投訴也不會發生什麼問題」、「截圖給客服，換客人收警告信」、「截圖給派單，備註一下，投訴也沒用，幫買東西本來就不允許」、「回報客服就好，他投訴沒用，客服會看聊天室」、「報派單備註就好了，派單看得到備註跟對話，有啥好怕」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

外送員 客訴

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