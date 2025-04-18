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漲翻天！「1國民美食」變得不平價 一票人點頭：寧願吃便當

聯合新聞網／ 綜合報導
物價飛漲的時代，以往的平價小吃也變得讓人買不下手。圖／聯合報系資料照片
物價飛漲的時代，以往的平價小吃也變得讓人買不下手。圖／聯合報系資料照片

物價不斷上漲，民眾感嘆錢越來越薄，不少小吃也扛不住漲價壓力，想再找到實惠的平價美食已成難事。有網友抱怨疫情後蚵仔煎漲到接近百元，章魚燒一盒也破50元，讓他好奇想問大家「有什麼小吃漲價後就沒再吃過了？」

原PO在PTT發文表示，從新冠疫情之後，這幾年小吃漲得很兇，蚵仔煎一盤都75元以上，有的甚至還到80、90元，這個價位只要再加個幾塊錢就能買便當了。他說自己認為最誇張的就是章魚燒，曾經吃過三盒100元，貴一點的一盒40元，沒想到日前發現一盒高達60元，讓他非常驚訝，想問大家，「什麼小吃漲價後你就再也不吃了？」

貼文一出，雞排被最多人點名，「雞排，除非同事揪團，不然不會自己買」、「雞排超過65後就不吃到現在了」、「雞排，超過70後就沒再吃過了，手搖最近也戒了」、「雞排100塊賣給鬼吃的喔？」、「雞排貴到我寧願買便當就好」、「雞排45漲到50那年就再也沒碰過了，快10年了吧」、「雞排，真的不想花100元吃雞排」、「雞排啊，明明是雞胸，肉類最便宜的」。

也有網友認同原PO的看法，認為蚵仔煎和章魚燒真的太貴，「蚵仔煎太貴了，小時候都不吃的東西」、「蚵仔煎CP值超低，25年前35元就覺得貴，現在破百連吃都不吃了」、「蚵仔煎，明明就吃不飽的東西」、「蚵仔煎，漲到85元，份量跟以前一樣」、「章魚燒還真的兩年沒吃了」、「章魚燒，花枝+麵粉坑盤子」、「章魚燒真的幾年才會買一次了」。

漲價 物價 蚵仔煎 雞排

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