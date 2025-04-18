在台北擁3房月收租8萬 他相親遭嫌「沒上進心」…網曝關鍵：是硬傷

不少人嚮往當包租公、包租婆，即使不工作也能有固定的收入，但有一名網友發文透露，朋友有3間套房出租，一個月有8萬的租金收入，沒想到去相親時卻被「打槍」，只因對方嫌「沒上進心」，讓他訝異「一個月8萬不夠上進？」貼文也引起熱議。

原PO在PTT以「一個月收租八萬相親被打槍？」發文，他說身邊有位34歲的朋友，166公分、62公斤，長相普通，目前沒有工作，但在台北有3間套房出租，一個月收租8萬元。原PO表示最近朋友跟一位33歲的女性公務員相親，結果遭到「打槍」，只因為對方覺得朋友「沒有上進心」，讓他聽了很訝異，「一個月收租8萬還不夠上進嗎？」

貼文引起不少討論，「我也有朋友月收租幾十萬，被女生嗆沒上進心」、「8萬的話可能要再上個班才夠花」、「沒工作只收租8萬，確實不夠用」、「收租是穩定，不是上進」、「沒其它收入的話，一年不到百萬」、「沒工作就是危險因子」、「不夠上進就是錢不夠的意思」、「8萬還敢沒工作啊？除非都沒貸款啦」、「你拿什麼保證每月都收得到租金？」、「月收8萬，年收還不到百萬，在台北算貧窮」。

還有人認為外在條件可能是被拒絕的原因，「長相+太矮應該是重點，上進心其次」、「長相普通應該是最主要的點」、「身高才是主因」、「其他不是重點吧，166…硬傷啊」、「166可能要月收租80萬才OK」、「長相不行啦，上進心只是藉口」、「8萬其實不算少了，不上進只是委婉藉口，166雖然是硬傷，但最關鍵是長相跟談吐」。

不過也有網友幫原PO朋友說話，「沒有支出的話8萬蠻好花的，應該也是住自己房子，其實夠養小孩啦，但就是其實去上班能過得更爽，找個保全坐著也爽」、「如果貸款都繳完了、租客穩定，8萬被動收入沒什麼好嫌的」。