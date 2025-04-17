風靡台日！年輕人街頭曬娃「1單品」爆紅 網熱議：能理解嗎？

透明包內裝著娃娃，掛在背包上隨身展示，是近年來風靡日本與台灣年輕族群的新潮流。源自於日本的「痛バッグ」（痛包）文化，意指將角色周邊大量展示在透明包內，象徵對喜歡角色的強烈愛意。如今這類吊掛式小包逐漸轉型，從狂熱展示走向日常，也成為許多人外出的新配件。

一名網友在PTT以「能理解曬娃包這種流行風潮嗎？」為題發文，表示前陣子日本流行用痛包來展示自己對特定IP的喜愛，近期卻越來越常在路上看到，不同尺寸的透明包中擺放著各式各樣的娃娃，讓他不解詢問：「大家能理解這樣的風潮嗎？」

貼文曝光後，許多使用者表示，娃包除了防塵防汙，也能避免吊飾繩斷裂導致娃娃遺失，「還能放紙條標記主人的資訊」、「我是用登山扣改裝，要拿出來拍照也方便」、「買可愛娃娃想掛很正常，但捨不得掛在外面日曬雨淋」、「我男的也掛出門怎麼了嗎？可愛就好。」

不過，也有網友認為曬娃包「太佔空間」，背出去更增加重量，甚至被視為「智商稅」。但多數回應傾向尊重，表示「沒影響別人就好」、「就像以前掛鑰匙圈、徽章一樣，沒什麼不能接受」。

對此，有動漫文化研究者指出，娃包本質上是「收藏」與「生活實用性」的結合，不僅是二次元愛好者的展示方式，也是一種個人風格的延伸。從痛包到娃包的演化，也代表著宅文化與日常時尚間的界線正逐漸模糊。