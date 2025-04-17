他點「不辣」卻吃得滿頭大汗 網勸：吃辣朋友真的不能信

當愛吃辣的朋友說「這不會很辣」，你相信嗎？一名網友日前在 PTT 分享，他在通勤路上發現一間由陸配老闆娘經營的麻辣滷味店，首度光顧時點了「不辣」，沒想到一吃卻辣得滿頭大汗，直呼：「這已經是我舒服吃辣的極限了！」貼文曝光後引發網友共鳴：「真的不能相信吃辣朋友的辣度。」

一名網友在PTT上以「大家會相信愛吃辣的朋友嗎？」為題發文，表示當時光顧的滷味店將辣度分為「微微辣、微辣、小辣、中辣、大辣」，他自認保守選擇「不辣」，回家享用後卻發現湯底本身就帶有辣味，而不同級別的辣度還是另外再加入的，他也因此好奇：「大辣真的有人會點嗎？」

類似經驗在網路上層出不窮，不少人表示曾因相信朋友說「不辣」，結果淚流滿面、腸胃抗議，「我身邊每個朋友都跟我說八方的酸辣湯不辣，我每次喝都辣成狗，基本上是一口湯配兩口冰水， 但是真的好喝」、「每個人能忍受程度不同，問辣不辣根本沒法判斷」、「跟完全不能吃辣的人講辣度，整個就是不同次元的概念啊！」

據元氣網報導，辣並非味覺，而是痛覺的延伸。雖有研究表明吃辣能透過後天習得，不過還是有些人連一點辣都無法接受，只因人體內的TRPV1影響了人們對辣椒素的耐受程度，當TRPV1較多時，等量的辣椒素會產生更大的刺激，進而對辣椒更加敏感。

心理學研究顯示，常看到有人「無辣不歡」，是因為吃辣感受到的疼痛會使大腦出現反應，產生「內啡肽」，利用物質的分泌來抑制痛感，當痛感消失後便會留下快感，讓身體感到愉悅。因此，很多人愛吃辣，其實是為了追求一種刺激後的快感。

不過，專家也提醒，太常吃辣可能會造成腹痛、腹瀉、心血管疾病甚至影響認知，建議民眾依據體質的情況「選擇性吃辣」，避免在空腹時直接食用勁辣的食物，平時也可搭配水、牛奶或酸梅湯等，清除辣椒殘留口中的異味，以免對身體造成負擔。