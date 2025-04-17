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想去菲律賓語言學校…家人卻稱很恐怖 過來人：沒想像中可怕

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友英文並不出色，打算暑假去菲律賓學習英文，但家人認為去菲律賓「很恐怖」。示意圖／ingimage
一名女網友英文並不出色，打算暑假去菲律賓學習英文，但家人認為去菲律賓「很恐怖」。示意圖／ingimage

去「菲律賓」就讀語言學校安全嗎？一名女網友發文，稱她的英文並不出色，口說不太順，因此打算暑假去菲律賓語言學校學習英文，但家人非常不放心，認為去菲律賓「很恐怖」，因此詢問網友：「如何說服家人，讓我去菲律賓的語言學校呢？」。

一名女網友在Dcard發文，表示她的英文並不好，口說不太順，文法等更沒打好基礎，由於以後想就讀商學院，因此打算趁暑假時去菲律賓的語言學校增進英文能力，但家人擔心她去了「回不來」，加上原PO剛滿18歲，沒有人陪伴讓他們很不放心，便頻繁以「菲律賓很可怕」、「八月初還要填分科志願」等理由，希望她不要去。

此文一出，有過來人分享經驗，表示那裡並沒有想像中可怕，也能學習獨立自主能力，「雖然英文程度不會有什麼明顯的增長，但那邊的治安真的比想像中好很多喔，我在那裡都沒有遭遇什麼危險」、「我有遇過跟妳一樣大的被家人送去，也遇過成長非常大的，不只是英文還有獨立自主的能力」。

也有網友分享增強英文能力的方法，可以請家教或是補習，「我覺得去上英文補習班或者家教比較實在，台灣在這部分的資源就已經很多了」、「留在台灣找外國老師當家教還比較划算」、「就整天泡在補習班就好，我記得很多英語補習班都像大學那種畫課制的」。

留學 菲律賓

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