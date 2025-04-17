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她怨外送員「不上樓」餐點放車籃 網提醒選對平台：這家才送

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友點外送遇過兩次外送員不願送上樓的情形，讓她很不愉快。 聯合報系資料照
一名女網友點外送遇過兩次外送員不願送上樓的情形，讓她很不愉快。 聯合報系資料照

遇到居住在高樓層的顧客，外送員應該送上樓嗎？一名女網友發文，稱她點外送遇過兩次外送員不願送上樓的情形，第一次是對方腿傷無法爬樓，第二次外送員「什麼原因都沒說」直接將餐點放在樓下，讓她很不愉快。對此，網友們普遍認為外送員本來就沒「義務」送上樓，如果想要此服務建議可以給小費。

一名女網友在Dcard發文，表示她點外送時遇過兩次外送員不願送上樓的情況，第一次是外送員腿受傷無法爬樓梯，原PO也願意下樓等她；第二次外送員什麼原因也不說，直接傳訊息「等等下樓取餐可以嗎？」，就算原PO在備註裡寫「希望可以幫忙送上樓」，仍然沒有等到外送員。

原PO表示，她之後發現APP顯示「已送達」，對方也傳來訊息，表示餐點放樓下腳踏車的籃子，後面的訊息過長沒出現，讓原PO感到有些不愉快。她立刻跟平台反映，認為外送員把她的餐點放在別人的腳踏車籃子，又沒在當下打電話，覺得付服務費和外送費「很不值」，她點外送就是不想出門買、圖方便，就是想享受送到家門的服務，否則也不願多花錢，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友認為送上樓本就「不是義務」，如果想要送上來可以給小費，「送上樓本來就不是義務，不送妳也不能怎樣，如果妳真有心可以另外補充送上樓會給10元小費，這也是一種方法」、「如果真的需要外送員幫忙送上樓，可以給個飲料或是小費」、「本來送上來就不是義務吧，不懂為什麼要一直覺得自己付很多應該理所當然幫妳端到門口」。

有網友分享溝通經驗，認為應多點同理心，「現在住五樓，我都會備註給外送員『快到之前通知我下樓，我們中間樓層會合』沒遇過不肯送上樓的，他們需要的可能只是一個同理心」、「我是用現金付款，假設真的不方便下樓拿，外送員會送上樓，通常只有人不舒服才會下不了樓」。

另有許多網友提醒，外送平台規定不同，Foodpanda有規定外送員要上樓送餐，但Uber Eats沒有強制，所以如果需要外送員上樓，建議使用Foodpanda。

Ubereats foodpanda 外送員

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