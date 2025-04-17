快訊

清瘦柯文哲出庭眼神炯炯 小草見囚車吶喊「阿北加油」

大罷免成台中市長前哨戰 江啟臣想接班盧秀燕浮現危機

蔣經國日記／與張學良表面稱兄道弟 卻揭其信教是偽裝

注重保養仍顯老…30歲女陷「容貌焦慮」 網推4技巧：3個月後臉會發光

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友從學生時代就很重視保養，但年近30歲臉上的皺紋仍越來越明顯。示意圖／ingimage
一名女網友從學生時代就很重視保養，但年近30歲臉上的皺紋仍越來越明顯。示意圖／ingimage

隨著年齡增加，許多人會有「容貌焦慮」的問題。一名女網友發文，稱她從學生時代就很重視保養，很認真擦保養品、吃保健品，但年近30歲，臉上的皺紋越來越明顯，有點「顯老」，很羨慕同齡皮膚狀態很好的女生，因此詢問網友：「大家會因為容貌焦慮選擇透過醫美來投資自己嗎？」

一名女網友在Dcard發文，表示她從學生時代就很重視保養，很認真擦精華液、眼霜、乳霜，近幾年也開始吃膠原蛋白、維他命C、玻尿酸等保健品，本想著能夠延緩老化，但當年紀逼近30歲，眼下的細紋卻越來越明顯，嘴角的法令紋、下掉的嘴邊肉都讓她看起來「顯老」，且沒有精神。

原PO表示，她知道老化是必經的過程，但仍然很羨慕同年齡保養得很好的女生，因此正在考慮是否要做「鬆弛細紋醫美」，但因為價格不便宜，也還沒確定，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友分享保養的小技巧，包括按摩、防曬和戒糖、多喝水，「可以試試看搭配一些醫美保養或是刮臉之類的按摩，我覺得會比單純擦保養品跟徒手按摩效果更好」、「防曬非常非常重要，比事後擦保養品更重要，陰天也要擦，有擦走在太陽下還是要撐傘」、「強烈建議ㄧ定要戒糖，每天都要喝2000cc水，試試看，應該持續3個月後臉就會開始發光了」。

也有網友分享做「醫美」的經驗，「我去年就是嘴邊肉鬆到我自己真的受不了，去打了時空E電波，效果真的蠻有感」、「我媽快60了，她是做時空E電波，整張臉幾乎看不到細紋，每次我們拍合照她看起來都比我年輕」。「時空E電波」為醫美新技術，使用250微米的細針微侵入至真皮層，達到皺紋與細紋改善等功效。

保健食品 膠原蛋白 醫美 防曬

延伸閱讀

4旬女網購美容針釀「肉毒桿菌中毒」 踩紅線最重恐挨罰1億

台灣限定？男星曝「1款衛生紙」國外找不到 過來人共鳴：還真沒看過

豬肉有綠光「壞掉了？」 物理老師解答：證明老闆食材好

健康餐盛行…超商怎不賣「水煮蛋」？ 網細數原因 揭一缺點恐減少客人

相關新聞

注重保養仍顯老…30歲女陷「容貌焦慮」 網推4技巧：3個月後臉會發光

隨著年齡增加，許多人會有「容貌焦慮」的問題。一名女網友發文，稱她從學生時代就很重視保養，很認真擦保養品、吃保健品，但年近30歲，臉上的皺紋越來越明顯，有點「顯老」，很羨慕同齡但皮膚狀態很好的女生，因此詢問網友：「大家會因為容貌焦慮選擇透過醫美來投資自己嗎？」。

豬肉有綠光「壞掉了？」 物理老師解答：證明老闆食材好

有些食材若客人不懂，可能會以為有衛生疑慮。日前有位餐飲店老闆表示，客人跑來說「老闆你們豬肉有綠光，壞掉了」，店家回覆「這是正常現象，你可以自己上網查看看」，但客人仍不相信，直呼「我吃過那麼多豬肉，都沒有這個情形，你少騙我了」，老闆PO網喊冤，也有物理老師指出「這題有出在109年考題裡！」

台灣限定？男星曝「1款衛生紙」國外找不到 過來人共鳴：還真沒看過

近日男星史丹利在網路上發文表示，自己曾到過多個國家，發現除了中國之外，幾乎沒有看見其他地區的廁所使用「抽取式衛生紙」或「平版衛生紙」，他好奇這類衛生紙是否為台灣特有的？引發網友熱烈討論。

只有台灣有！「1小物」讓外國人超吃驚：早知道就不要丟

台灣人習以為常的統一發票，對於外國人來說可能以為只是一張明細或廢紙，若知道發票可以對獎，甚至中大獎，可能會相當驚訝。有兩名來自西班牙的外國人接受YouTube頻道「不要鬧工作室」的訪問，當他們知道統一發票最大獎是1000萬時，紛紛瞪大眼睛，一副不可置信的模樣，甚至懊悔自己都將發票丟棄。

網揭殯葬化妝師工作10個冷知識：上妝只為達成「這目的」

為逝者化妝，既不是時尚，也不是藝術，而是一門「讓人好好道別」的技術。這項專業工作，不只是單純「幫人畫上妝」，而是透過觀察、生理修復與情緒拿捏，幫助逝者重現生前的樣貌，讓親友留下最後一個安心的畫面。

狂風暴雨來襲！麥當勞店員死命關門畫面曝光 眾人心疼喊「加薪」

近日受到鋒面來襲影響，全台各地均迎來狂風暴雨，中央氣象署12日晚上針對北北基等8縣市發布大雨特報，強調台中以北地區有局部大雨發生的機率。有網友12日晚上至桃園青埔的麥當勞用餐，發現店員為了避免大門被風雨吹翻，他死命地抓著大門並努力將門鎖鎖上，與風雨搏鬥的行徑引發眾人心疼，直呼「老闆該加薪了吧！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。