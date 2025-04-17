注重保養仍顯老…30歲女陷「容貌焦慮」 網推4技巧：3個月後臉會發光

隨著年齡增加，許多人會有「容貌焦慮」的問題。一名女網友發文，稱她從學生時代就很重視保養，很認真擦保養品、吃保健品，但年近30歲，臉上的皺紋越來越明顯，有點「顯老」，很羨慕同齡皮膚狀態很好的女生，因此詢問網友：「大家會因為容貌焦慮選擇透過醫美來投資自己嗎？」

一名女網友在Dcard發文，表示她從學生時代就很重視保養，很認真擦精華液、眼霜、乳霜，近幾年也開始吃膠原蛋白、維他命C、玻尿酸等保健品，本想著能夠延緩老化，但當年紀逼近30歲，眼下的細紋卻越來越明顯，嘴角的法令紋、下掉的嘴邊肉都讓她看起來「顯老」，且沒有精神。

原PO表示，她知道老化是必經的過程，但仍然很羨慕同年齡保養得很好的女生，因此正在考慮是否要做「鬆弛細紋醫美」，但因為價格不便宜，也還沒確定，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友分享保養的小技巧，包括按摩、防曬和戒糖、多喝水，「可以試試看搭配一些醫美保養或是刮臉之類的按摩，我覺得會比單純擦保養品跟徒手按摩效果更好」、「防曬非常非常重要，比事後擦保養品更重要，陰天也要擦，有擦走在太陽下還是要撐傘」、「強烈建議ㄧ定要戒糖，每天都要喝2000cc水，試試看，應該持續3個月後臉就會開始發光了」。

也有網友分享做「醫美」的經驗，「我去年就是嘴邊肉鬆到我自己真的受不了，去打了時空E電波，效果真的蠻有感」、「我媽快60了，她是做時空E電波，整張臉幾乎看不到細紋，每次我們拍合照她看起來都比我年輕」。「時空E電波」為醫美新技術，使用250微米的細針微侵入至真皮層，達到皺紋與細紋改善等功效。