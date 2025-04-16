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豬肉有綠光「壞掉了？」 物理老師解答：證明老闆食材好

聯合新聞網／ 綜合報導
一名店家老闆被投訴「豬肉有綠光」，讓他無奈喊冤。圖片來源／ingimage
一名店家老闆被投訴「豬肉有綠光」，讓他無奈喊冤。圖片來源／ingimage

有些食材若客人不懂，可能會以為有衛生疑慮。日前有位餐飲店老闆表示，客人跑來說「老闆，你們豬肉有綠光，壞掉了」，店家回覆「這是正常現象，你可以自己上網查看看」，但客人仍不相信，直呼「我吃過那麼多豬肉，都沒有這個情形，你少騙我了」，老闆無奈PO網喊冤，也有物理老師指出「這題有出在109年考題裡」。

一名店家老闆在Threads發文表示，客人用餐到一半，突然控訴他們的豬肉壞掉了，因為上頭有綠光，老闆回應「這是正常現象啊，你可以自己上網查看看」，但客人還是不相信，表示自己吃過很多豬肉，都沒看過這種情形。

老闆想要吃給對方看，不過客人不接受還吐槽，「不用啦，看到這種東西，我都沒胃口了，你還不承認自己的東西壞掉了」，讓他無奈地退錢給對方，沒想到客人竟嗆，「如果我這幾天有不舒服，就找你算帳」。事後店家老闆表示，「好好的東西，有時候解釋太多，反而讓人覺得我們在推卸」。

文章曝光後，有一名專業的物理老師回應，「這是豬肉太新鮮，刀子又太鋒利，滷肉之後才切開，導致肌肉束排列整齊，所以當白光入射就會產生『彩色干涉條紋』，這是物理現象，不是化學反應，這題在大考中心的109年研究用試卷就出過囉！放心食用，反而證明老闆用的是好肉」。

根據農業部的「農業知識網」也提到，肉類無論鮮肉或煮熟肉，經過刀具切割成肉片或肉塊，於切面上有時可見金屬綠色光澤為正常現象，稱為「Iridescence 虹彩現象」，如果切面粗糙不平整，不一定會產生虹彩現象。

老闆 豬肉

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