快訊

NBA／巴特勒轟38分、柯瑞包辦最後10分 勇士破附加賽魔咒搶下第7種子

德國杜絕納粹！「取消文化」竟會加速民主崩解？

國民黨大罷免連署被重辦 盧秀燕喊話賴清德：萬萬不可

台灣限定？男星曝「1款衛生紙」國外找不到 過來人共鳴：還真沒看過

聯合新聞網／ 綜合報導
史丹利表示，自己曾到過多個國家，發現除了中國之外，幾乎沒有看見其他地區的廁所使用「抽取式衛生紙」或「平版衛生紙」。 圖／ingimage
史丹利表示，自己曾到過多個國家，發現除了中國之外，幾乎沒有看見其他地區的廁所使用「抽取式衛生紙」或「平版衛生紙」。 圖／ingimage

近日男星史丹利在網路上發文表示，自己曾到過多個國家，發現除了中國之外，幾乎沒有看見其他地區的廁所使用「抽取式衛生紙」或「平版衛生紙」，他好奇這類衛生紙是否為台灣特有的？引發網友熱烈討論。

史丹利在臉書指出，在多數國家，包括歐美等地，廁所中普遍都是使用「捲筒式衛生紙」，即便有抽取式紙巾，也多半是面紙形式，並非供如廁後清潔使用。這樣的差異讓他相當困惑，也開始思考其他國家是否真的沒有使用平版或抽取式衛生紙的習慣。

此外，史丹利也提到，雖然自己家裡是用捲筒衛生紙，但每次去補貨都覺得捲筒的選擇少得可憐，反而抽取式的超多種，看起來抽取式在台灣還是比較主流。也讓他更覺得，這好像真的是「台灣限定」的日常。

這篇貼文引發不少網友共鳴與討論，許多人也分享自己的經驗。有網友表示，「捲筒每次都要找起頭，跟找膠帶一樣是惡夢」、「超不愛捲筒」、「用捲筒的，會額外特別浪費」、「一直覺得捲筒的很難用，就算小號一張也不夠」。

也有許多人分享國外經驗，「我來回答，在美國並沒有抽取式衛生紙這種東西，只有抽取式面紙」、「在義大利還真沒看過可以沖馬桶的抽取式衛生紙」、「澳洲有抽取式，但是偏面紙，不是用來上廁所的衛生紙」、「好像是，留學生有特別帶出國」、「新加坡有啊」。

衛生紙

延伸閱讀

歐盟備戰關稅報復清單出爐！美國衛生紙、化妝品等400多項商品全入列

李明川過50歲生日 推薦衛生紙竟賣到後台系統異常

影／韓留學生在西門町遭砍濺血 發文嘆「無法相信」：以為台灣治安良好

邱議瑩「虧」賴瑞隆打架打輸人 監院衛生紙要標註單位

相關新聞

台灣限定？男星曝「1款衛生紙」國外找不到 過來人共鳴：還真沒看過

近日男星史丹利在網路上發文表示，自己曾到過多個國家，發現除了中國之外，幾乎沒有看見其他地區的廁所使用「抽取式衛生紙」或「平版衛生紙」，他好奇這類衛生紙是否為台灣特有的？引發網友熱烈討論。

只有台灣有！「1小物」讓外國人超吃驚：早知道就不要丟

台灣人習以為常的統一發票，對於外國人來說可能以為只是一張明細或廢紙，若知道發票可以對獎，甚至中大獎，可能會相當驚訝。有兩名來自西班牙的外國人接受YouTube頻道「不要鬧工作室」的訪問，當他們知道統一發票最大獎是1000萬時，紛紛瞪大眼睛，一副不可置信的模樣，甚至懊悔自己都將發票丟棄。

網揭殯葬化妝師工作10個冷知識：上妝只為達成「這目的」

為逝者化妝，既不是時尚，也不是藝術，而是一門「讓人好好道別」的技術。這項專業工作，不只是單純「幫人畫上妝」，而是透過觀察、生理修復與情緒拿捏，幫助逝者重現生前的樣貌，讓親友留下最後一個安心的畫面。

狂風暴雨來襲！麥當勞店員死命關門畫面曝光 眾人心疼喊「加薪」

近日受到鋒面來襲影響，全台各地均迎來狂風暴雨，中央氣象署12日晚上針對北北基等8縣市發布大雨特報，強調台中以北地區有局部大雨發生的機率。有網友12日晚上至桃園青埔的麥當勞用餐，發現店員為了避免大門被風雨吹翻，他死命地抓著大門並努力將門鎖鎖上，與風雨搏鬥的行徑引發眾人心疼，直呼「老闆該加薪了吧！」

印度工程師見台灣人1習慣 急問友人：不怕遭竊嗎？

根據全球資料庫網站資訊，台灣2025年安全指數為全亞洲第1名，在全球142個國家中更是高居第4，超越了日本、韓國、中國大陸等大國。近日，就有人被外國朋友問到：「為何台灣人都敢將安全帽直接放在機車上？」引發網友熱議。

台灣人喝飲料都會做1事！外國正妹滿頭問號 全網曝解答

台灣人愛喝手搖飲，路上隨處可見飲料店。一名外國模特兒表示，她發現台灣人喝飲料時，習慣拆封吸管套後，就綁在吸管上，讓她相當驚訝，也好奇詢問原因。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。