台灣限定？男星曝「1款衛生紙」國外找不到 過來人共鳴：還真沒看過

近日男星史丹利在網路上發文表示，自己曾到過多個國家，發現除了中國之外，幾乎沒有看見其他地區的廁所使用「抽取式衛生紙」或「平版衛生紙」，他好奇這類衛生紙是否為台灣特有的？引發網友熱烈討論。

史丹利在臉書指出，在多數國家，包括歐美等地，廁所中普遍都是使用「捲筒式衛生紙」，即便有抽取式紙巾，也多半是面紙形式，並非供如廁後清潔使用。這樣的差異讓他相當困惑，也開始思考其他國家是否真的沒有使用平版或抽取式衛生紙的習慣。

此外，史丹利也提到，雖然自己家裡是用捲筒衛生紙，但每次去補貨都覺得捲筒的選擇少得可憐，反而抽取式的超多種，看起來抽取式在台灣還是比較主流。也讓他更覺得，這好像真的是「台灣限定」的日常。

這篇貼文引發不少網友共鳴與討論，許多人也分享自己的經驗。有網友表示，「捲筒每次都要找起頭，跟找膠帶一樣是惡夢」、「超不愛捲筒」、「用捲筒的，會額外特別浪費」、「一直覺得捲筒的很難用，就算小號一張也不夠」。

也有許多人分享國外經驗，「我來回答，在美國並沒有抽取式衛生紙這種東西，只有抽取式面紙」、「在義大利還真沒看過可以沖馬桶的抽取式衛生紙」、「澳洲有抽取式，但是偏面紙，不是用來上廁所的衛生紙」、「好像是，留學生有特別帶出國」、「新加坡有啊」。