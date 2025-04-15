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只有台灣有！「1小物」讓外國人超吃驚：早知道就不要丟

聯合新聞網／ 綜合報導
不少外國人對於台灣的事物感到好奇。示意圖／AI生成
不少外國人對於台灣的事物感到好奇。示意圖／AI生成

台灣人習以為常的統一發票，對於外國人來說可能以為只是一張明細或廢紙，若知道發票可以對獎，甚至中大獎，可能會相當驚訝。有兩名來自西班牙的外國人接受YouTube頻道「不要鬧工作室」的訪問，當他們知道統一發票最大獎是1000萬時，紛紛瞪大眼睛，一副不可置信的模樣，甚至懊悔自己都將發票丟棄。

主持人首先問西班牙正妹知不知道統一發票可以中多少錢？對方猜測差不多1000元台幣，但當得知最小獎是200元、最大獎是1000萬元後，瞬間傻眼，顯露出驚訝、難以置信的表情，還以為主持人是在開玩笑，並表示自己的國家沒有發票這種東西，直呼「這很多錢耶」。

接著另一位西班牙男子受訪時，聽到發票特別獎的獎金是28萬歐元（約台幣1000萬元），同樣很吃驚地問「歐元？」還表示這比西班牙彩券還多錢，得知外國人也能領的時候，很後悔地說自己每次都把發票丟掉。

至於對台灣的印象，西班牙正妹大讚台灣很安全，自己在大街小巷穿梭都不怕，而且在捷運站裡大家都很守秩序，反而在巴塞隆納並不會見到像台灣人這樣排隊，而且超商非常方便，還可以隨時隨地買得到地瓜。

網友們看完影片也留言表示，「也許真的用發票來對獎，只有台灣有做到的啦，其他的國家至今還沒看到的吧！真的是台灣之光吧」、「外國人ㄧ樣可兌獎，只是中大獎較麻煩，要有銀行帳戶」、「經常在發票開獎後看到新聞說有幾個大獎沒人來領，我都會想說是不是來台灣觀光的外國人買東西拿了發票回國，然後~就沒有然後了」、「每期統一發票有十幾個人中1000萬元新台幣，但是…中2百元都不容易了，何況是中1000萬元」。

西班牙正妹得知統一發票最高獎金是1000萬元時，感到相當訝異。 圖擷自「不要鬧工作室」
西班牙正妹得知統一發票最高獎金是1000萬元時，感到相當訝異。 圖擷自「不要鬧工作室」

外國人 統一發票 西班牙

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