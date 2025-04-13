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網揭殯葬化妝師工作10個冷知識：上妝只為達成「這目的」

聯合新聞網／ 綜合報導
逝者的皮膚不再分泌油脂，因此粉底厚度常需用到一般人的5倍，以維持完整。示意圖／ingimage
逝者的皮膚不再分泌油脂，因此粉底厚度常需用到一般人的5倍，以維持完整。示意圖／ingimage

為逝者化妝，既不是時尚，也不是藝術，而是一門「讓人好好道別」的技術。這項專業工作，不只是單純「幫人畫上妝」，而是透過觀察、生理修復與情緒拿捏，幫助逝者重現生前的樣貌，讓親友留下最後一個安心的畫面。

一名網友在Threads上發文，和大家分享10個只有殯葬化妝師才懂的職業冷知識，每一項都是經過多次經驗的累積，而留下的結果。

1. 化妝的目的不是「變美」，而是「還原活著的樣子」

家屬的記憶與遺照都是關鍵參考，化妝師的任務不是發揮審美，而是讓逝者看起來「像活著的那個他／她」。

2. 處理屍斑、脫皮、凹陷，是每日標配

皮膚常因死亡後變色、脫水、凹陷而失去立體感，必須先補水、遮斑，再用特殊材質「還原輪廓」。

3. 口合不攏、眼睛閉不緊，是常態

常需用縫線、貼片、膠水等固定，才能讓五官呈現安詳狀態。

4. 粉底厚度是一般人的5倍，還不能龜裂

死亡後皮膚不再分泌油脂，粉底容易乾裂，需使用多層特殊底膏、保濕處理，維持妝容完整。

5. 指甲與頭髮看似「變長」，其實是皮膚收縮

視覺上變長的部位，有時需要修剪，甚至補上假甲讓整體更整齊。

6. 嘴唇乾裂像石頭，要泡凡士林3小時

直接塗護唇膏沒用，需長時間浸潤、慢慢「復活」唇部肌膚。

7. 有時家屬會拿年輕照要求「回春10年」

這時考驗化妝師的柔焦、光影修容技巧，還要調整笑肌、法令紋，讓人自然又不失真。

8. 男性化妝，比女性難十倍

家屬常說「他以前沒化妝」，但不上妝又容易顯得面容塌陷，因此化妝師要「偷偷補」，不著痕跡地提亮與調整。

9. 天氣熱最怕「妝溶」

高溫環境會讓妝容崩塌，需隨時控制溫度與用量。

10. 結束工作，會默默說聲「你辛苦了」。

這不只是化妝，是給人生最後一面尊嚴，儀式感從來不馬虎。

貼文曝光後，不少網友都對這份特殊職業給予尊重和肯定，「好厲害，這不是學學化妝就好了的技術」、「辛苦了」、「感覺很適合兼職新娘秘書，知道的訣竅比一般化妝師多太多了」、「需要給這些業者大大的respect（尊敬）」。

彩妝 新娘秘書 遺體

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