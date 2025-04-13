狂風暴雨來襲！麥當勞店員死命關門畫面曝光 眾人心疼喊「加薪」

近日受到鋒面來襲影響，全台各地均迎來狂風暴雨，中央氣象署12日晚上針對北北基等8縣市發布大雨特報，強調台中以北地區有局部大雨發生的機率。有網友12日晚上至桃園青埔的麥當勞用餐，發現店員為了避免大門被風雨吹翻，死命地抓著大門並努力將門鎖鎖上，與風雨搏鬥的行徑引發眾人心疼，直呼「老闆該加薪了吧！」

氣象署指出，昨天（12日）晚上到今天清晨鋒面通過，東北季風增強，中部以北有陣雨或雷雨，南部地區有短暫陣雨或雷雨，西半部都要留意短延時強降雨跟大雨發生機率。今日白天開始水氣減少，降雨轉為東部、東南部以及中南部山區有短暫雨，其他地區為多雲的天氣型態。

臉書粉專「桃園都」12日分享一則影片，只見桃園青埔的麥當勞員工非常敬業，在昨晚鋒面來襲的期間，為了防止大門不被狂風暴雨吹翻，他以全身的力氣將門鎖鎖上，PO文者大讚「非常敬業」，該篇貼文吸引逾萬人按讚，更有逾400留言討論。

其他人紛紛留言讚賞，「老闆請加薪好嗎」、「鎖門員工雙倍日薪」、「請給他加薪」；另有網友擔心大門玻璃被大風吹破，可能導致員工受傷，「應該戴個帽子和手套，免得玻璃瞬間破裂傷到自己」、「其實這樣真的很危險，不要讓自己受傷」、「危險，玻璃破掉怎麼辦」、「怎麼不一個人拉門，一個人鎖門，這樣比較安全」、「真的不要去拉門，老闆不會感激你，反而會擔心你的安全，財損不比人受傷」。

有不少在地人討論桃園雨勢，「今晚桃園的風雨真的很大，威力不輸颱風，就算撐傘也全濕，店員辛苦了」、「真的！像颱風天一樣超誇張」、「不誇張，風大到以為是颱風來了」。