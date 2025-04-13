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印度工程師見台灣人1習慣 急問友人：不怕遭竊嗎？

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印度工程師見台灣人1習慣 急問友人：不怕遭竊嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
不少台灣人習慣將安全帽直接留在機車座墊上。示意圖／ingimage
不少台灣人習慣將安全帽直接留在機車座墊上。示意圖／ingimage

根據全球資料庫網站資訊，台灣2025年安全指數為全亞洲第1名，在全球142個國家中更是高居第4，超越了日本、韓國、中國大陸等大國。近日，就有人被外國朋友問到：「為何台灣人都敢安全帽直接放在機車上？」引發網友熱議。

一名網友在PTT上發文，表示自己近日在路竹科學園區工地支援印度工程師，晚上帶對方到夜市走走，恰好經過停車場，那位工程師看到一整排機車忍不住詢問，「為何台灣人都直接將安全帽和外套放在車上？這樣都不怕有人會偷嗎？」引發網友熱議。

貼文曝光後，網友紛紛回應，「台灣監視器這麼多，不用1分鐘就被抓了」、「別人戴過了，有汗臭味」、「其實還是會被偷，但機率小很多了」、「因為安全帽是假定每個人都有的東西」、「全新的一頂買不到500元要偷什麼，這麼缺錢？」不過，也有苦主感嘆，「我連西瓜皮都被偷過」、「有一說一，便宜的比較有人會偷」、「停高職附近一定要鎖起來。」

除了安全帽之外，網友認為其他較不貴重的物品更容易被偷走，「掛在掛勾的便當和飲料會被偷」、「薯條一定會被偷吃」、「被偷過打包的剩菜和衛生紙」、「我以前被幹走最多的是抹布」。

便當 安全帽 抹布 機車族 衛生紙

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