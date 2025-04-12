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台灣人喝飲料都會做1事！外國正妹滿頭問號 全網曝解答

聯合新聞網／ 綜合報導
一名外國模特兒表示，她發現台灣人喝飲料時，習慣拆封吸管套後，就綁在吸管上，讓她相當驚訝，也好奇詢問原因。示意圖／Ingimage
一名外國模特兒表示，她發現台灣人喝飲料時，習慣拆封吸管套後，就綁在吸管上，讓她相當驚訝，也好奇詢問原因。示意圖／Ingimage

台灣人愛喝手搖飲，路上隨處可見飲料店。一名外國模特兒表示，她發現台灣人喝飲料時，習慣拆封吸管套後，就綁在吸管上，讓她相當驚訝，也好奇詢問原因。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名西班牙籍模特兒在社群平台「Threads」表示，近期來台灣工作，會在台北待2個月，也有體驗台灣的夜市文化，在買手搖飲的過程，發現很多台灣人會把吸管套綁在吸管上，讓她好奇發問「為什麼台灣人都喜歡把吸管套綁在飲料上面？」。

貼文一出後，多數網友都解釋「免得吸管套被風吹走，盡可能降低製造髒亂的機率」、「因為找不到垃圾桶」、「垃圾不落地，台灣人應有素質」、「暫時不喝的時候會把吸管套套回去，防止灰塵跟果蠅」、「這就是台灣人的修養，垃圾一定丟垃圾桶」、「處理小垃圾的一種巧思」、「算是個可愛又有公德心的小習慣」。

此外，也有部分網友分享，把吸管套綁在吸管上，是方便做記號，回應「有很多杯飲料的時候，可以一眼認得出自己的飲料」、「變成一種記號，不怕拿錯」、「做記號：欸這杯是我的喔，不要喝錯」。

台灣人 吸管 夜市 手搖飲 模特兒

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