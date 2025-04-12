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「0關稅」讓車價更便宜？過來人舉1例曝實情：完全不甩
美國總統川普日前實施對等關稅，衝擊全球股市經濟。對此，一名網友好奇，若台灣政府真的調降高額稅率，未來車價有望能大幅降價。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在PTT以「那Toyota會大降價幾十萬嗎？」為題，指出這次關稅大戰，很期待台灣進口汽車能不用關稅，如果進口車大幅降價，國產車理論上也會調低售價，原本要80萬的休旅車，可能瞬間剩下50萬，直言「終於可以用更便宜的錢，買到全新Toyota？」。
貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「你先醒醒，這裡可是台灣」、「這麼貴都賣得出去，幹嘛要降價」、「同品牌直接買進口的搞不好還比國產便宜」、「慶祝關稅調低，汽車全面改款升級，再加10萬賣」、「台灣進口車零件也不是用美國貨」、「是對美國零關稅，你還好嗎」、「汽車業有30萬從業人口，關稅怎麼可能會放手」。
此外，也有內行網友指出，紐西蘭牛奶0關稅在2025年正式上路，但至今牛奶價格也從未下調，回應「前面看養殖業者哀半天，結果一樣貴桑桑，只有業者賺得變多而已」、「0關稅的都還在海上，你自己出海去拿」、「你買到便宜的牛奶了嗎？」、「跟鮮奶一樣」。
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