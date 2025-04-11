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1雙跑鞋3千多元是「智商稅」嗎？ 內行人搖頭：穿錯會受傷

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO質疑一雙跑鞋上千元是否值得、會不會只是智商稅？ 示意圖／ingimage
原PO質疑一雙跑鞋上千元是否值得、會不會只是智商稅？ 示意圖／ingimage

不同的運動鞋都有其主要功用，例如打籃球有籃球鞋、跑步有慢跑鞋、打棒球有棒球鞋等等，有一名女網友好奇花3000多元買一雙跑鞋值得嗎？會不會是智商稅（網路流行語，意指購物時缺乏思考判斷能力而花了冤枉錢）？不少內行人解釋價格貴有其原因，不可為了便宜而傷了自己的腳。

這名女網友在Dcard發文表示，最近看上一雙專業的跑鞋，要價3000多元，但男友卻認為鞋子穿起來能跑就好，搞那麼多分類就像在割韭菜，因此不需要買那麼貴，990元的就夠好了，讓她不知道如何反駁。

原PO說自己的腳偏寬、正常足弓，一到夏天就容易有腳氣，所以想找透氣一點的鞋子，如今被男友這麼一說，也讓她開始猶豫花3000多元買一雙跑鞋是否值得？

貼文引來不少人吐槽，「到時候腳痛的是妳又不是妳男友，叫他別管這麼多」、「990真的不適合跑步啊，又不是男友幫妳買」、「如果是智商稅的話，就不會有跑鞋被馬拉松禁止了，事實就證明那些鞋會更好跑」；但也有網友有不同看法，「其實如果只是偶爾跑跑，990也可以」、「如果妳今天是選手，我會說不是；如果只是跑身體健康的，我會說是」、「看用途，要認真上路跑就買好一點，去健身房跑就買便宜的」。

不過多數過來人則建議還是仔細挑選好一點鞋款，才能保護好自己的腳，「雖然990元是好穿啦，但真的不建議拿去跑步，看過蠻多人跑跑步機穿990，專業的跑鞋重量、透氣度都還是有差的，相對安全很多」、「還是建議妳買雙專業跑鞋，跑起來差很多」、「我覺得每雙專業跑鞋都有它的用途」、「跑鞋非常有差啊，尤其距離稍微長一點、頻率稍微高一點。我是低足弓，以前沒穿適合的跑鞋，常常不舒服，如果不分足弓問題，很多跑者也有分一般練習鞋（平常跑）、中長距離和比賽鞋款」、「鞋子分那麼多類是有原因的，穿不對的鞋子做不對的運動是會有傷害的」。

馬拉松

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