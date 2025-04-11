他見美國牛促銷霸氣喊「6折也不買」 網看名字笑翻：最沒骨氣

全聯時常會推出優惠商品來促銷，吸引不少消費者搶購。有網友日前看到架上的美國牛肉，標籤貼出6折優惠，但他卻霸氣地喊「6折也不買」，許多人看到他用匿名發文，反而嘲諷沒骨氣。

這名網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」發文表示，日前到全聯看到架上放了不少美國牛肉，有無骨牛小排火鍋片、牛肩里肌牛排等產品，當中有些貼出6折優惠的標籤，也不知道是否受到近來美國祭出關稅措施的影響，原PO竟然大喊「做人要有骨氣，就算6折也堅持不買」，引起不少熱議。

鄉民們看到原PO匿名發文，忍不住大酸，「有骨氣就不會匿名了」、「要有骨氣，不要連名字跟臉都沒有」、「笑死，還匿名」、「匿名還談什麼骨氣」、「匿名最沒骨氣」、「沒骨氣的才匿名」；還有人揶揄地說，「先拍照再去結帳」、「PO完照後，全部6折放進籃子結帳回家冰」、「打到骨折也不要買哦」、「要確定是骨氣還是窮氣欸」、「骨氣是什麼？能吃嗎？」、「我知道，你在等報廢品」。

有不少網友看了想要搶便宜，「顧肚子比較實際吧」、「謝謝你，我買」、「你不買我要買」、「幸好你不買！別人才有機會買」、「大家不要跟我搶，我要買」、「都不要吵，留給我」、「如果有省到錢，你不買我可以撿便宜」。