UberEats攬才祭新手獎勵「跑一趟拿3千元」 眾人嗨翻：有夠佛心

外送員工作自由，努力跑單也能賺取優渥的薪資，因此曾吸引不少人加入，不過也因為市場飽和，再加上外送平台減少福利，導致外送員逐漸減少。有一名網友近來打算轉職跑外送，意外發現平台祭出的新手福利讓他很心動，貼文也讓不少人很有興趣。

這名網友在Dcard發文表示，因為原本的工作薪水不高，公司還一直找名目扣薪，讓他非常不滿。偶然間看到外送平台UberEats的「新手獎勵活動」，開通後首趟就可以獲得3000元，讓他看了非常心動，「後續還有好幾波新手活動都可以拿到錢，大家覺得這個福利是不是不錯？可以先離職改跑單是否？」

貼文引起不少討論，「跑一趟就可以拿3000，活動有在佛，社畜一天真的沒有那麼多」、「是真的可以拿到錢，我表哥剛加入」、「壓力大本來就要休息，跑單不用動腦又賺得多，跑起來」、「台股大跌，路上可能會多一堆司機」、「沒想過現在跑單這麼賺」、「你不講我還不知道，這要其他低薪工作怎麼存活」、「不是啊，這還沒開始努力就拿錢了啊？」、「我需要去跑…錢包空了」。

從UberEats官網看到，新手外送員開通後首趟可以獲得3000元獎勵，週週10趟還有1000元，四週總計可獲7000元。達到指定條件後，最高還有19000元加碼新手獎勵可領，而且推薦1位朋友即可得到最高8000元，推薦越多人，還能拿到1000元、2400元、4500元不等的優惠，相當吸引人。