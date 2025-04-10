高雄水有雜質？南漂仔聽房仲建議「不要喝」嚇壞 當地人吐槽：兩件事

高雄一直以來都有著「水不能喝」的都市傳說，儘管政府強調水質達標，仍然有人不放心。近日有民眾剛落腳高雄，就發現租屋處的水有雜質，雖然房仲已在處理，也都喝過濾並煮沸的水，忍不住再發問「高雄的水真的不能喝嗎？」，立刻有當地人點出關鍵「管線有問題」。

原PO在PTT高雄版發問，表示自己剛搬到高雄，連續幾天都發現水裡有雜質，聯絡房仲處理時，想起高雄「水不能喝」的說法，便好奇詢問，沒想到對方回答「就算之後沒雜質了還是不要喝」，建議自來水只拿來洗澡，要烹飪、泡奶等都到外面買水喝，所以他目前都把過濾水再煮沸後才喝。

不少高雄人立刻秒回，「沒有不能喝，是不好喝。Brita過濾後還是很難喝」 、「RO早就是高雄人必備要素」、「大部分都提水或是RO」、「水質很硬，有錢就裝RO不然就去加水站買水」、「我是出生到現在的高雄人，沒喝過自來水，都是投路邊的10元一桶的煮沸喝，反而會比較訝異能夠直接喝自來水」、「大家都喝過濾的啦，不管是自家還是加水站都是過濾水」。

有人則針對原PO問題，認為高雄水質硬，但不會產生雜質，「你可以在家裡的水看到雜質一定是家裡水管或是水塔有問題，好好洗水塔和水管比較實在」、「硬水跟雜質是兩個議題了，先檢查你家管線和水塔」、「應該是水塔有問題才會有雜質，高雄水硬可是不會有你說的狀況」、「高雄自來水真正讓人困擾的是水太硬，熱水瓶要經常除垢」。