川普關稅政策攪翻全球！他納悶台灣人這回沒搶物資 網苦笑：搞錯對象

美國總統川普的高額關稅政策引發全球股市動盪，台股3天內慘崩3,906點，直到今（10）日才反彈。一名網友在Dcard發文提問，儘管網路上議論紛紛，卻沒看到台灣人陷入恐慌，疑惑「台灣人這次好像沒什麼危機意識，這算是好事嗎？」。

原PO表示川普日前宣布將重課台灣32%關稅，撇除投資客已經因股市崩跌恐慌外，很意外老百姓其實沒什麼反應。他回憶「台灣人不是很愛因為一些風聲草動去搶購物資嗎」，以雞蛋之亂、衛生紙之亂為例，納悶這次連美國人都開始囤民生用品，台灣人卻好像沒什麼作為。

貼文曝光後不少人在底下回覆，「恐慌有什麼用嗎」、「知道也沒用，我這個普通人根本沒有錢可以移民」、「會馬上影響到台灣人的是裁員、失業，不是漲價、物資短缺」、「恐慌也沒用吧，國外沒置產，跑不掉，只能說人生啊」、「台灣人一直都沒啥國際觀，除了島內內鬥以外的事可能都覺得跟自身沒太大關係」。

還有網友苦笑表示，台灣光是國內就非常混亂，例如波波牙醫、罷免、政治入校園、空轉國會、勞動部霸凌、衛福部體罰、財政部詐騙、護理缺工、警消被禁組工會、施壓中配及新生代、NCC檢查費等等問題，無奈道「人民已經對這些事情麻木了」。

也有人指出問題不在進口，「你是不是搞錯了關稅課徵的對象」、「台灣進口不會出問題，但台灣出口到美國會出問題」、「一堆人都是用中國貨，誰在跟你買美貨，會恐慌的是出口到美國賺錢的廠商吧」、「川普的目標不就是讓台幣升值美元降嗎？那以後東西都通縮，幹嘛現在搶著買」、「我們要擔心的是東西賣不過去，公司要開始裁員了」。