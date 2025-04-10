女生皮膚白才搶手？妹子求美白秘訣 眾人搖頭：2條件更重要

愛美女性除了追求健美的的體態，完美的膚況與白皙的肌膚亦是大家夢寐以求的目標。一名女網友以「皮膚白有很重要嗎？」為題在Dcard發文，好奇皮膚白的女生是不是比較多追求者，坦言非常羨慕，希望有人能提供保養秘訣。

原PO問道「皮膚白的女生真的會有比較多人追嗎？」，表示好羨慕白皮膚的人，想問問該怎麼保養。貼文下方就有網友指出重點不是膚色，而是膚質與顏色是否均勻，「我覺得皮膚好比皮膚白重要一百倍」、「我覺得重點是均勻欸，就整個都很白或整個都很黑或整個都很小麥」、「皮膚好比較重要」、「比起白應該是膚色均勻，不要黃吧」。

也有人認為皮膚白不一定是優點，「皮膚白跟很多人追應該沒什麼關係」、「也要臉漂亮才有用吧，皮膚白的醜女也沒人喜歡好嗎？要是可以選的話我寧願當皮膚黑的美女」、「皮膚白很容易長痣」、「一白遮三醜？身上的痣、疤、過敏紅等等的都超明顯的好嗎」。

也有人分享自己的秘訣，「防曬最重要、定期保養、多喝水」、「後天勤勞保養也很重要，防曬、保濕、清潔、保養品」、「時刻戒備紫外線，指數過5必撐傘，指數過8門窗緊閉足不出戶」、「能在室內就不會在室外，防曬撐傘擇一，外出或騎車停紅綠燈時會盡量找有蔭的地方，反正遵循見光死的概念」、「想要皮膚白可以吃維他命C喔」。