「練鋼琴」遭鄰居抗議！她每晚壓力大 內行3招解套：別讓人煩躁

在家裡練樂器不免會吵到鄰居，如何降低噪音呢？一名女網友發文，稱她每天晚上都要練鋼琴，但住家大樓的隔音並不好，每次練琴總有鄰居抗議。對此，有網友建議一定要做「隔音室」，否則彈錯音真的讓人很「煩躁」。

一名女網友在Dcard發文，表示她媽媽要她每天晚上都要練「鋼琴」，否則就會退步，但住家大樓的隔音效果並不好，導致她每次一彈鋼琴，樓下的鄰居就會大聲抗議，有時候還會直接按門鈴。因此每天晚上九點要練琴，手指觸碰到琴鍵時，總讓她「壓力很大」，對此請教網友們。

此文一出，有不少網友建議做「隔音室」，否則彈錯音真的很吵，「妳叫媽媽做隔音室，不然鄰居都會罵妳反而不敢彈」、「建築隔音差，可以用隔音建材裝修，做起來幾十萬到百萬都有」、「我爸直接把琴房做隔音，順便裝一堆音響搞KTV」、「房間四面貼隔音板，地板鋪鋼琴消音墊」、「怎麼可能沒錢弄隔音室，練習時期肯定會談錯或卡卡，聽起來會讓人煩躁」。

也有網友建議買「電鋼琴」，「晚上用電鋼琴接耳機啊，我以為大家都這樣」、「買電子鋼琴，可以戴耳機練，想多晚練習，練習多久都可以」、「買電子琴戴耳機練」、「電子琴就聲音關小就好」。

還有網友建議可以去外面的音樂教室練琴，「去找外面的教室練」、「不然就花錢去外面練」、「要練就去專門音樂教室練習，或者自己去沒有鄰居的房子練」、「有些音樂教室可以時租琴房練琴」。