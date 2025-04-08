一關電視就醒！長輩睡覺2習慣讓他超不解 網曝「更好睡」原因

不少長輩有個固定習慣，就是睡覺時偏好開著燈與電視。近日一名網友就在PTT發文分享，家中長輩每到晚上，就會習慣性地打開電視播放節目、並亮著燈入睡。這項舉動讓原PO困惑不已，貼文一出也引起熱烈討論。

原PO表示，若自己好心將燈或電視關掉，長輩不是馬上清醒暴怒，就是睡不到一小時又會醒來再度開啟，讓他忍不住上網求助：「為啥老人喜歡開燈、開電視睡覺？」

對此，網友紛紛留言表示，「我也喜歡聽政論節目入睡耶」、「白噪音很好睡，我也是放那種頻率一致的影片，燈可以關，但電視不能關」、「你不懂老人開電視有多好睡」。也有人回應，「你吃飽太閒喔，關他燈幹嘛」、「勞苦一生，讓他開著吧，能有什麼成本」。

還有鄉民指出，這樣的習慣多半與心理因素有關，可能與獨居經驗、或對黑暗缺乏安全感有關，「全黑與寂靜對某些人來說反而容易淺眠」、「沒安全感也是原因之一」。也有人認為開燈其實比較好，「至少半夜起來上廁所不怕跌倒，一次醫藥費比一年電費還高」。