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誠品推書發文「4％的人毫無良知」 數千網友朝聖吐槽：太離譜了！

聯合新聞網／ 綜合報導
誠品書店昨（7日）在臉書貼文中寫下「4％的人毫無良知，該怎麼辦？」原本是為了推薦一本心理類書籍，沒想到卻意外引發網友熱議。圖擷自誠品書店
誠品書店昨（7日）在臉書貼文中寫下「4％的人毫無良知，該怎麼辦？」原本是為了推薦一本心理類書籍，沒想到卻意外引發網友熱議。圖擷自誠品書店

誠品書店昨（7日）在臉書貼文中寫下「4％的人毫無良知，該怎麼辦？」原本是為了推薦一本心理類書籍，沒想到卻意外引發大批網友留言，甚至被戲稱「政治朝聖現場」。原因在於，民眾黨在2020年高雄市長補選時，曾派出吳益政參選，結果白營當時在高雄僅獲得4％得票率，因而被網友嘲笑是「4％黨」。

誠品這次主打的書籍全名為《4％的人毫無良知，我該怎麼辦：哈佛名醫教你如何看人、怎麼自保！》，原意是探討人格障礙與人際界限。不過，由於網友看見「4％」這個關鍵字，立即聯想到2020年高雄市長補選時，民眾黨提名的吳益政僅拿下4％得票率，網路上因此出現「4％黨」的戲稱。

貼文曝光後，不少網友吐槽，「4％仔會說他們是60％」、「作者發現自己的理論在台灣得到了印證」、「在看守所外舉辦讀書會嗎」、「小草：誠品是側翼」、「這篇除草劑灑得蠻兇的」、「太離譜了！（嘶吼）」。

不過也有網友認為，「這篇什麼都沒說啊，不就是在推書而已嗎？」、「好好笑，綠共仔在這篇找溫暖」、「誠品在講反社會人格，結果釣出一堆反社會人格，這是一種自我投射反應嗎？，這樣也能牽扯政治」。

吳益政 得票率 民眾黨 誠品

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