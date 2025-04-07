快訊

美國股災將淪陷：全球自由貿易體系正式說再見？

台股崩跌哀鴻遍野 泌尿科醫：男性「1手術」執行率增

傳1床位喊價2萬？2校區宿舍混抽爆私售亂象 清大回應了

他異想天開將骨灰製作成硬碟造型 網笑翻：祭拜還要解壓縮

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO異想天開，想將骨灰壓縮成硬碟大小般，方便收納。示意圖／ingimage
原PO異想天開，想將骨灰壓縮成硬碟大小般，方便收納。示意圖／ingimage

為了提倡環保，近年來不少廟宇都推出線上點燈、祈福活動，納骨塔也開設線上追思祭拜系統，讓民眾不分時間、地點，隨時都能祭拜已逝的親人。就有網友在社群上分享自己的「新念頭」，想利用壓模技術，將一家人整齊的放在硬碟中，不僅方便祭拜也省錢省空間，引發熱議。

一名網友在Dcard上發文，表示這次清明節腦中突然浮現了一個「新念頭」，若能將骨灰利用高壓壓模塑形，並在外層包覆環氧樹酯，做成一個個如硬碟般的方塊後，便能整齊地擺在盒子裡，既美觀又節省空間。他也利用AI生成了一張示意圖，供網友意會。

圖片曝光後，不少人贊同他的創新想法，「其實我覺得滿讚的，現代化的骨灰罈，可以試著推廣看看」、「我喜歡這種，乾淨俐落、簡單好收藏」、「很棒的概念，再用雷射雕刻人像、QR code，在世的時候可以自己做電子雲端人生跑馬燈讓後世留念，上傳大數據製作電子祖譜與戶政單位連線，好像蠻好的」。

也有幽默的網友將他的想法持續延伸，「再多一點就可以拿來玩骨牌了」、「那乾脆做成一整組樂高吧，快看這台超炫砲樂高跑車的左前輪是我阿公，右車燈是你阿嬤」、「湊一組麻將的話，就可以跟全家老小一起玩了耶」、「最好還有可以散發出原主人味道的擴香，想誰的時候就拿出來聞一下」、「這樣算家族.zip（壓縮檔）」。

硬碟

延伸閱讀

緬甸地震台婦人受困瓦城罹難 先生盼骨灰送回台灣

柯文哲控檢以不雅片威脅 北檢聲請勘驗光碟硬碟鎖定「woman」

Mandy疑暗示小孩沒出席大S葬禮 葛斯齊說話了

大S長眠金寶山！具俊曄捧骨灰痛哭　儀式結束後小S難過發聲

相關新聞

他異想天開將骨灰製作成硬碟造型 網笑翻：祭拜還要解壓縮

為了提倡環保，近年來不少廟宇都推出線上點燈、祈福活動，納骨塔也開設線上追思祭拜系統，讓民眾不分時間、地點，隨時都能祭拜已逝的親人。就有網友在社群上分享自己的「新念頭」，想利用壓模技術，將一家人整齊的放在硬碟中，不僅方便祭拜也省錢省空間，引發熱議。

赴婚宴驚覺老同學超會賺 月薪4萬人妻自卑：持家根本存不到錢

大家都過得很順利？一名女網友在Dcard透露，近日得知以前的同學們個個都很會賺錢，不僅工作頭銜好聽，更是不少人已經在精華地段買房，對比自己微薄的收入和節儉的生活，她不禁感嘆「大家怎麼都這麼會賺錢」，不過也有網友提醒「大家都嘛報喜不報憂」。

還要包嗎？6年不見朋友離婚1年「再婚前夫」 他收喜帖傻眼

一名網友日前在臉書社團《爆怨公社》分享，自己收到一張六年不見的朋友寄來的喜帖，仔細一問才發現對方即將「和前夫再婚」。離譜的是，兩人當初結婚時已經收過一次禮金，這次復婚卻再度寄出喜帖，疑似打算再收一次紅包，讓原PO傻眼直呼：「這到底是X小？」

同學胖10幾公斤！她納悶「運動咖」出社會不動了 上班族嘆制度害的

完全沒力氣！一名女網友在Dcard發文提問，還在唸書時身邊總不乏喜歡運動的同學，然而一個個出社會後紛紛斷掉了這著好習慣，甚至還有很多人發福，讓她非常震驚，網友無奈回覆「沒時間，下班又累了」。

海底撈店員曝光「撈麵5件事」 網驚呼：原來還可以不表演

海底撈火鍋在全球設立多家分店，其中撈麵的「撈麵表演」更是知名，在台灣亦有不少人為此前往用餐。近日一名網友自稱海底撈店員在Dcard爆料，關於海底撈「撈麵你不知道的事」，貼文曝光後不少網友震驚，原來撈麵也可以這樣點。

狂被誤認是高中生 她納悶不夠成熟？過來人搖頭：是優勢

保持年輕是優勢！一名女網友在Dcard抒發心情，表示已經22歲的自己時常被認成高中生，雖然很開心但也開始反省是不是自己太幼稚？她認為身高不高加上沒有特別打扮的外型，可能是常被誤認的原因。貼文下方有網友感嘆，「哇！這樣的人哪裡找得到？能保持年輕是優勢耶」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。