他異想天開將骨灰製作成硬碟造型 網笑翻：祭拜還要解壓縮

為了提倡環保，近年來不少廟宇都推出線上點燈、祈福活動，納骨塔也開設線上追思祭拜系統，讓民眾不分時間、地點，隨時都能祭拜已逝的親人。就有網友在社群上分享自己的「新念頭」，想利用壓模技術，將一家人整齊的放在硬碟中，不僅方便祭拜也省錢省空間，引發熱議。

一名網友在Dcard上發文，表示這次清明節腦中突然浮現了一個「新念頭」，若能將骨灰利用高壓壓模塑形，並在外層包覆環氧樹酯，做成一個個如硬碟般的方塊後，便能整齊地擺在盒子裡，既美觀又節省空間。他也利用AI生成了一張示意圖，供網友意會。

圖片曝光後，不少人贊同他的創新想法，「其實我覺得滿讚的，現代化的骨灰罈，可以試著推廣看看」、「我喜歡這種，乾淨俐落、簡單好收藏」、「很棒的概念，再用雷射雕刻人像、QR code，在世的時候可以自己做電子雲端人生跑馬燈讓後世留念，上傳大數據製作電子祖譜與戶政單位連線，好像蠻好的」。

也有幽默的網友將他的想法持續延伸，「再多一點就可以拿來玩骨牌了」、「那乾脆做成一整組樂高吧，快看這台超炫砲樂高跑車的左前輪是我阿公，右車燈是你阿嬤」、「湊一組麻將的話，就可以跟全家老小一起玩了耶」、「最好還有可以散發出原主人味道的擴香，想誰的時候就拿出來聞一下」、「這樣算家族.zip（壓縮檔）」。