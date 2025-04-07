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赴婚宴驚覺老同學超會賺 月薪4萬人妻自卑：持家根本存不到錢

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻參加婚宴才發現昔日同學們都很會賺錢。 示意圖／ingimage
一名人妻參加婚宴才發現昔日同學們都很會賺錢。 示意圖／ingimage

大家都過得很順利？一名人妻在Dcard透露，近日得知以前的同學們個個都很會賺錢，不僅工作頭銜好聽，更是不少人已經在精華地段買房，對比自己微薄的收入和節儉的生活，她不禁感嘆「大家怎麼都這麼會賺錢」。不過也有網友提醒，「大家都報喜不報憂」。

原PO表示在婚宴遇到以前同學，有人自己開公司、有人做證券商業務員，還有人做業務，甚至有同學已經買了好幾千萬的豪宅，收入最低的同學月薪也有五萬，對比自己的四萬多讓她非常自卑。原PO透露，目前夫妻兩人的收入扣掉房貸、保險、小孩、家庭支出，完全存不到錢，更別說投資。

貼文曝光後不少網友淡定回覆「婚宴算是半同學會吧，混得沒很好的除非超好朋友，不然不用出席了」、「選擇啊，不過真的是羨慕不完」、「不好的都不會講出來，別管他們」、「很多人都會為了面子而吹噓自己過得很好」、「因為講都只會講好的，別太在意」、「家裡本來就有錢的居多，不用羨慕別人」。

不過也有人意外原PO自知經濟吃力還能生小孩、買房，「要是多打拚幾年經濟狀況好轉再生小孩都會好一點，現在小孩都生出來了要打拚升職也有極限，要再提升經濟狀況有難度」、「比較佩服你們這樣還敢生小孩和貸款」。

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