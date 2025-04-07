還要包嗎？6年不見朋友離婚1年「再婚前夫」 他收喜帖傻眼

一名網友日前在臉書社團《爆怨公社》分享，自己收到一張六年不見的朋友寄來的喜帖，仔細一問才發現對方即將「和前夫再婚」。離譜的是，兩人當初結婚時已經收過一次禮金，這次復婚卻再度寄出喜帖，疑似打算再收一次紅包，讓原PO傻眼直呼：「這到底是X小？」

原PO曬出與朋友的對話紀錄，畫面中對方突然傳來一張卡通風格的喜帖，接著便開口索要地址。原PO一開始還好奇「是誰要結婚」，沒想到對方直接表示「是我」，更驚人的是，她透露自己至今仍和前夫同住，還補上一句：「我要結婚，我前夫可開心了」，讓原PO滿頭問號。

原PO追問：「妳不是才離婚一年多？怎麼這麼快又要結婚？」對方則回應，其實是「和前夫再婚」，還語氣輕鬆地說：「你看有幾個人要來，再提早跟我說喔」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「收第二遍紅包啊，過沒多久會繼續收第三遍，她是來理財的」、「誇張，同一對結婚兩次，要炸兩次？我會直接說明，要去不會包紅包」、「哇塞！缺錢來辦募款餐會了」、「是我會拒絕欸，這種沒有什麼不好開口的，現在很多人發喜帖都當廣告單在發，根本斂財的」。

也有網友搞笑說道，「跟朋友說，反正是跟同一個人結婚，上次去參加過，這次就不去了喔」、「要期待再繳第三次紅包錢，可以考慮裡面放報紙」、「直接說：最近很忙，這次先不去了，下次結婚再去」。