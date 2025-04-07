同學胖10幾公斤！她納悶「運動咖」出社會不動了 上班族嘆制度害的

完全沒力氣！一名女網友在Dcard發文提問，還在念書時身邊總不乏喜歡運動的同學，然而一個個出社會後紛紛斷了這個好習慣，甚至還有很多人發福，讓她非常震驚。不少網友無奈回覆：「沒時間，下班又累了。」

原PO以「為什麼很多人出社會就不運動了」為題，發文表示自己很多朋友學生時期都是常常會運動的人，不過在出社會後，不知道為什麼就很少運動，有幾位還胖了十幾公斤，直呼「讓我非常震驚」。

貼文下方引來許多網友哀號，「上班加班完到家都多晚了，睡沒多久隔天又要早起趕上班」、「心累，大家都知道運動好，心理狀態不允許」、「下班後有心靈整個被掏空的感覺，只能躺著不能動」、「被工作消磨掉了很多東西，真的很難去做運動」、「我只想攤在家不想動，然後主要是累精神力」、「工時太變態，每天12到14小下班還能去的通常是沒家庭加上意志力驚人才有辦法」。

也有網友詳細分析「台灣工時太長了」，指出有不少人一邊上班一邊讀碩士，坦言自己開始上班後真的胖了十幾公斤。整天最有精神的時間都耗在公司，下班吃飽飯只想休息，休息又得趕論文、作品，忙完都深夜了，要運動最多也就是走走路，無奈道「真心覺得台灣工時要縮短啊」。