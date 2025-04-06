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海底撈店員曝光「撈麵5件事」 網驚呼：原來還可以不表演

聯合新聞網／ 綜合報導
海底撈火鍋示意圖。聯合報系資料照片／記者劉懿萱攝影
海底撈火鍋示意圖。聯合報系資料照片／記者劉懿萱攝影

海底撈火鍋在全球設立多家分店，其中撈麵更是知名的表演之一，在台灣亦有不少人為此前往用餐。近日一名自稱海底撈店員的網友在Dcard發文，吐露關於海底撈「撈麵你不知道的事」，貼文曝光後不少網友震驚，原來撈麵也可以這樣點。

首先就是點撈麵最知名的活動「撈麵表演」，原PO說撈麵其實可以不表演，因為不少內向用餐者很討厭這個環節，有時候可能還會讓人「不敢點」，實際上其實可以請師傅在內場拉完再送。

另外，原PO提醒撈麵每天現做，成分含有雞粉並不是素食。不少人曾好奇「有表演過的麵條難道比較好吃？」對此他解答，如果有仔細看過表演會發現，麵體越拉越長，最後會出現波浪的皺摺，有人說那是最好吃的狀態，不過他認為大同小異。

原PO還分享，不忙的時候，其實撈麵的表演歌曲也能做選擇。最後，不少饕客曾提問究竟能賣出多少麵條？他透露假日最少賣出300條。不過也不用擔心，願意去撈麵的通常都是表演慾比較強的人，所以大家都表演的很開心。

貼文下方不少人驚呼，「原來可以不用表演嗎？覺得海底撈蠻好吃的」、「我也都請他不用表演，但居然可以拉好送出來就好！I人需要」、「撈麵有雞粉，長知識了」，還有內行人補充，「還有炸撈麵好好吃」、「炸撈麵真的超好吃，我每次都請服務員把煉乳換成紅糖醬更好吃」、「不忙的時候可以請店員教你怎麼甩麵，這是真的，可以站起來甩」。

海底撈 火鍋

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