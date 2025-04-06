狂被誤認是高中生 她納悶不夠成熟？過來人搖頭：是優勢

保持年輕是優勢！一名女網友在Dcard抒發心情，表示已經22歲的自己時常被認成高中生，雖然很開心但也開始反省是不是自己太幼稚？她認為身高不高加上沒有特別打扮的外型，可能是常被誤認的原因。貼文下方有網友感嘆，「哇！這樣的人哪裡找得到？能保持年輕是優勢耶」。

原PO表示不管是不熟的親戚，還是第一次見面、買東西遇到的人都會以為她是高中生，甚至還有被認成是國中生的經驗。她坦言雖然偶爾被認為年輕心情很好，但久了也會擔心是不是自己不夠成熟，看起來太幼稚了才不像成年人。

身邊多數人曾猜測她154公分的嬌小身高，可能是看起來年紀小的原因，另外原PO也推測，沒有化妝習慣、穿搭樸素加上單眼皮可能看起來更稚氣。此外，和現在指甲越做越漂亮的高中生們比起來，她認為自己的素甲或許更像小孩。

不少網友建議，「感覺起來主要原因是整個人太樸素了，沒化妝也不穿搭，就只能學打扮囉」、「只能說衣著真的很重要」、「妳可以換髮型跟改變穿搭試試」、「上次被說有沒有化妝看起來差5歲以上，沒化妝像高中生。所以頭髮染起來、眼線畫起來」、「判斷年紀除了看對方身分證外，穿著、髮型、皮膚狀況、講話用詞、開的車款」。

不過也有人認為這是優勢，「這個可是很棒的優勢啊」、「（我）今年26，光是今年就不知道被認成幾次高中生了，不過感覺是優勢」、「23歲去買酒還被店員查身分證，有點暗爽」、「好好珍惜這個時候啦，以前在日本超市買酒也是被要求看身分證」、「娃娃臉都省醫美了」、「我以前也有這困擾，走出去不要叫我妹妹，叫我小姐，但現在30了反而希望自己永遠18歲」。