她靠1招「引蚊出房」超有效 網推這款無味神物：蚊子秒墜機

半夜想好好睡覺，卻被蚊子的「嗡嗡聲」吵醒，讓人翻來覆去、輾轉難眠。一名女子日前分享她深夜對抗蚊子的創意方式，在網路上掀起熱烈討論。

原PO在Dcard發文表示，最怕睡前耳邊傳來蚊子的聲音，但打開燈後又常常抓不到，讓人抓狂。她不想半夜噴殺蟲劑，怕味道太重影響睡眠，乾脆使出「引蚊出房法」，先開房門並把房間燈關掉，再開客廳的燈，藉由光源吸引蚊子移動，讓牠們乖乖離開臥室，然後站在房門口等個5至10分鐘，接著關上客廳燈與房門。原PO笑稱，這招對她而言屢試不爽，不知道對其他人有沒有效果。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「我都是關燈的時候聽到嗡嗡聲，馬上開燈牠會停在你耳朵附近的牆壁上，再斃了牠」、「雷達液體電蚊香（有貓不適用），晚上睡前三小時，把房門關起來」、「我都用電風扇直接吹頭，讓蚊子飛不過來」、「耳朵是會有味道的器官，可以盡量把外耳的部分洗乾淨」、「聽到聲音或看到殘影直接拿酒精對那個方向亂噴，只要稍微噴到他們會掉下來暫時不會飛或飛很慢，再開燈好好找一下掉在哪、噴死牠，我每天都這樣殺了3～4隻」。

另外，也有網友也貢獻自己的防蚊心得，大推日本的「金鳥防蚊液」，噴在房間內幾乎無味，防蚊效果明顯，「噴沒多久蚊子就會墜機」，不過要提醒一下這個是高壓噴瓶且又是環境用藥，是禁止帶上飛機的，手提跟托運都不行，所以還是直接在台灣買就好了。