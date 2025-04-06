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六福村免費活動引人潮！高中生怒「只玩到一樣」 眾人搖頭：太貪心
六福村在兒童節連假推出未成年免費入園活動，吸引大批遊客前往，不過有高中生抱怨，排隊時間太誇張，玩不到幾樣設施還下大雨，最後多項設施暫停，實在一肚子火。貼文曝光，也掀起底下留言區熱烈討論。
六福村從3日起至6日推出「未滿18歲免費入場」活動，沒想到，因人數眾多，導致閉園時人潮湧現，一度因接駁車不足引發抱怨。
一名學生昨（5）日在臉書《爆怨公社》發文表示，他與朋友一早10點就抵達六福村，沒想到第一個排的設施「笑傲飛鷹」竟然整整排了三小時才玩到。剛結束還來不及開心，天空就開始下大雨，導致多項設施暫停開放。
原PO無奈表示，他們是特地從台北跑到新竹六福村，結果最後只玩到一樣設施，氣得直呼：「以後就算免費巴士、免費早午餐也不來了，一肚子氣」。
貼文曝光後，網友紛紛表示，「連假真的不適合去這種地方，CP值超低」、「通常是先去玩沒人玩的，最後再排個人多的」、「平日去過，因為沒人，一堆設施也維修」、「跨年我排到最後一組，倒數時間到、設施取消」；也有人為六福村打抱不平，「下雨也是六福村的鍋？」、「免費仔付出的成本就是時間，有什麼問題嗎？」、「怪人太多、怪天氣，怎不怪自己貪心衝著免費去」、「天氣明明是能預期的東西，呵呵」。
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