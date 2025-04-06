贏在起跑點？她嘆家教學生家境好「什麼都有」：從小背愛馬仕

望塵莫及？一名女網友在Dcard透露，最近接的家教學生家境優渥，父母畢業名校，家世背景強大，學生也曾分享家裡年年出國、學習各種才藝的經驗，而且想學什麼或想擁有什麼都不需擔心，甚至年紀小小就擁有愛馬仕等精品，懸殊差距讓原PO不禁羨慕這位被愛包圍的孩子。

她說明，學生父母皆畢業於國外名校，一家住在台北高級住宅區，還在念國中的學生已經環遊世界得差不多，平時也有鋼琴、小提琴等才藝課。她補充，學生父母講話非常溫柔，財力雄厚卻不失氣質，對話內容多是科技業、投資或股票等。學生在英語系國家出生長大，因為父親工作關係才回台灣，目前就讀國際學校。

原PO反觀自己從小不僅是隔代教養，還是高風險家庭。她回憶小時候經常遭家暴、言語虐待，也導致自已一直沒自信。學生從小就什麼都能學，想要的東西也都有，甚至還能用愛馬仕等精品包，備受父母寵愛。她說雖然慶幸能被聘用，但看到這樣懸殊的差距還是忍不住幻想，希望自己也能出生在這樣被愛圍繞的家庭。

貼文曝光後，網友留言安慰，「起跑點從來不是齊頭式平等，但是妳把自己過得很好，也是很優秀的人」、「妳也很棒，才會被選中當家教的」；也有不少人感嘆，「每次接家教遇到那種資源很多又溫暖，有愛、情緒穩定的家庭都好羨慕」、「寒窗苦讀怎麼比得過人家三代從商」、「有些人的理所當然，是很多人求而不得的」。