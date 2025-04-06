快訊

MLB／葛里沙姆雙響砲收拾海盜 洋基開季8戰25轟破紀錄

今年跟著大甲媽一起遶境9天8夜 18大民俗禁忌不可不知

贏在起跑點？她嘆家教學生家境好「什麼都有」：從小背愛馬仕

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友坦言羨慕家教學生的成長環境。 示意圖／ingimage
一名女網友坦言羨慕家教學生的成長環境。 示意圖／ingimage

望塵莫及？一名女網友在Dcard透露，最近接的家教學生家境優渥，父母畢業名校，家世背景強大，學生也曾分享家裡年年出國、學習各種才藝的經驗，而且想學什麼或想擁有什麼都不需擔心，甚至年紀小小就擁有愛馬仕等精品，懸殊差距讓原PO不禁羨慕這位被愛包圍的孩子。

她說明，學生父母皆畢業於國外名校，一家住在台北高級住宅區，還在念國中的學生已經環遊世界得差不多，平時也有鋼琴、小提琴等才藝課。她補充，學生父母講話非常溫柔，財力雄厚卻不失氣質，對話內容多是科技業、投資或股票等。學生在英語系國家出生長大，因為父親工作關係才回台灣，目前就讀國際學校。

原PO反觀自己從小不僅是隔代教養，還是高風險家庭。她回憶小時候經常遭家暴、言語虐待，也導致自已一直沒自信。學生從小就什麼都能學，想要的東西也都有，甚至還能用愛馬仕等精品包，備受父母寵愛。她說雖然慶幸能被聘用，但看到這樣懸殊的差距還是忍不住幻想，希望自己也能出生在這樣被愛圍繞的家庭。

貼文曝光後，網友留言安慰，「起跑點從來不是齊頭式平等，但是妳把自己過得很好，也是很優秀的人」、「妳也很棒，才會被選中當家教的」；也有不少人感嘆，「每次接家教遇到那種資源很多又溫暖，有愛、情緒穩定的家庭都好羨慕」、「寒窗苦讀怎麼比得過人家三代從商」、「有些人的理所當然，是很多人求而不得的」。

Dcard 家教 富人

延伸閱讀

獨／父母過世方季惟體悟「對自己好」驚曝身後事已想好

幼幼班同學搶玩具受傷 爸媽氣炸告對方父母獲賠4千餘元

網紅帶隊品嚐日本壽司 父母讚「爆炸好吃」：德國3倍價錢也吃不到

室友在租屋處接家教 她無奈「憑什麼？」網建議：要吵一起吵

相關新聞

贏在起跑點？她嘆家教學生家境好「什麼都有」：從小背愛馬仕

望塵莫及？一名女網友在Dcard透露，最近接的家教學生家境優渥，父母畢業名校，家世背景強大，學生也曾分享家裡年年出國、學習各種才藝的經驗。對比自己從小的成長環境，學生想學什麼或想擁有什麼都不需擔心，甚至年紀小小就擁有愛馬仕等精品，懸殊的差距讓她不禁羨慕這位被愛包圍的孩子。

鍾明軒「認同台灣人喜歡中華文化有錯？」 網：文化傳承與國家可分

日前網紅鍾明軒上自媒體百靈果節目時，提到自己出國時觀察到很多外國人不知道「Taiwan」，曾選擇稱「Chinese culture」與外國人產生連結，引起熱議。一名女網友在論壇透露，她認為台灣很多文化與中國的「中華文化」相似，並且覺得鍾明軒認同自己是台灣人但喜歡中華文化，是沒有問題的，原PO也稱，即使台灣有中華文化的習俗、節日，與中國還是不同國家。

牛肉分割剩下的牛油該如何處理？ 網友激推1做法：人間美味

許多人會到美式賣場購買整塊原肉，帶回家自行分切，不僅能得到想要的份量，價格算起來也相當划算。有一名網友煩惱，牛肉分切剩下的脂肪，可以拿來做什麼？就有不少內行人提出建議，可以拿去煮湯、煉牛油，既不浪費還能替食物增添一番風味。

「褔」字不唸ㄈㄨˊ？他唸錯自己名字32年 網傻眼：根本沒發現

活了32年才發現自己的名字都搞錯了！有網友在社群平台上分享，表示自己近期因準備辦理攜碼手續，發現自己的名字居然不是「福（ㄈㄨˊ）」而是「褔（ㄈㄨˋ）」，於是po文幽默自嘲「這樣拜拜時都稱呼自己為『X福』會不會讓神明找不到我？」隨即引發熱議。

讀最多書頂罪臭名聲？法律人嘆吃飯只能低頭 網安慰：至少地位高

現今社會讀「法律」究竟吃不吃香呢？一名網友發文，稱現在法律人念最多書、考最難的試，好不容易擠入窄門，卻被社會上的老百姓貼上「恐龍法官」、「貪贓枉法」等負面標籤，吃飯時只能低頭不說話，不禁感嘆「念法律到底是為了什麼？」

會暈車別買休旅車？一票苦主點頭 內行揪原因：1習慣問題較大

買車時該選擇轎車或休旅車？一名網友家裡想換車，他研究車款後發現坐休旅車會比轎車容易暈車，詢問網友「會暈車的體質是不是不建議買休旅車？」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。