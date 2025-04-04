鍾明軒「認同台灣人喜歡中華文化有錯？」 網：文化傳承與國家可分

日前網紅鍾明軒上自媒體百靈果節目時，提到自己出國時觀察到很多外國人不知道「Taiwan」，曾選擇稱「Chinese culture」與外國人產生連結，引起熱議。一名女網友在論壇透露，她認為台灣很多文化與中國的「中華文化」相似，並且覺得鍾明軒認同自己是台灣人但喜歡中華文化，是沒有問題的，原PO也稱，即使台灣有中華文化的習俗、節日，與中國還是不同國家。

原PO在Dcard以「這次鍾明軒最有爭議的立場」為題發文表示，她推測輿論針對鍾明軒上百靈果節目的言論如此沸騰，是因為節目中3個以下敘述的片段。

首先是，鍾明軒稱自己遇到的外國人，在他提到台北101、台積電、珍珠奶茶的情況下都不知道「Taiwan（台灣）」，但當鍾明軒說，「我們說中文、我們是Chinese culture、我們有中華料理」時，才能與外國人產生連結。對此，原PO推測鍾明軒遇到太多外國人不知道台灣具體是何處的情況，「Chinese culture」只是比較容易讓人有基礎概念、共鳴的說法。

第二，鍾明軒也說，他認為「你是台灣人還是中國人？」這問題很愚蠢，畢竟每個人的父母、祖父母都有可能來自不同地方，自己也是融合各種組合的複合體，鍾明軒也問，「我是台灣人但我不能愛中華文化嗎？」原PO對這番言論的理解是，鍾明軒自我認同還是台灣人，但同時愛中華文化。

原PO也補充，認為台灣的中華文化源自中國，並說歷史是這樣，且台灣很多文化與中國在地的文化相似，原PO覺得鍾明軒同時愛台灣這片土地與這個文化脈絡，並沒有問題。

最後是，鍾明軒表示，「中文」這個語言體系廣為人知，因此他認為Chinese food、Chinese culture是他的文化，而不是「他們的文化」，原PO認為不能說鍾明軒錯，她也舉例，過年、清明節、端午節等，都是從中國的歷史沿用至今，而如今台灣也存在這些傳統，但原PO也在文末說，即使有相似節日、習俗、語言，「台灣還是台灣啊，中國跟台灣依舊是兩個國家不是嗎？」

有網友不認同原PO的論述，「用『中華文化』來介紹台灣雖然簡單（外國人可以想像），但它至今僅僅是一部份，等於忽視了這個島上的文化多元性」、「文化傳承跟國家本來就可以是分開的，台灣的文化早就在地化了，比如國語跟台語中包含很多外來語跟原民詞」。

但是也有人對原PO觀點表達認同，「台灣文化本來就以中華文化（90％＋）為大宗，這種占比當然講Chinese culture啊，不然講什麼」、「如果真的要完全拋開那些傳統文化，那台灣只剩下原住民文化？我們也要不能說中文、不能過這些春節、中秋節等等節日？然後要自創文字跟語言了嗎？」