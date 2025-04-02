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牛肉分割剩下的牛油該如何處理？ 網友激推1做法：人間美味

聯合新聞網／ 綜合報導
分切牛肉時常會留下許多脂肪，拿去煮湯、煉牛油都能替食物增添一番風味。示意圖／ingimage
分切牛肉時常會留下許多脂肪，拿去煮湯、煉牛油都能替食物增添一番風味。示意圖／ingimage

許多人會到美式賣場購買整塊原肉，帶回家自行分切，不僅能得到想要的份量，價格算起來也相當划算。有一名網友煩惱，牛肉分切剩下的脂肪，可以拿來做什麼？就有不少內行人提出建議，可以拿去煮湯、煉牛油，既不浪費還能替食物增添一番風味。

一名網友在PTT上發文，詢問大家清修下來的牛油會拿來做什麼？他表示自己常到美式賣場購買整塊原肉，回家自行分切，切下來的筋膜還能拿去熬湯，非常省錢，不過留下不少多餘的脂肪，感到很煩惱，不知道牛油還能有什麼用途？

貼文曝光後，不少人留言推薦他拿去炒菜、榨牛油，「可以拿來炒菜，比你用沙拉油健康」、「不調味烤熟給狗當零食」、「拿來炒青江菜，會有淡淡的香味」、「或是漢堡肉可以加一點進去，增加牛油香氣」、「做牛滷肉是很好的油脂來源」。

除了用作炒菜外，也有人會將牛油拌入主食中，「炒飯滋味超美好的！」、「先炸油，再炒飯炒麵，人間美味」、「飯鍋煮飯，我會放2小條進去，一點蠔油膏，飯起鍋拌一拌好好吃（道理如同豬油拌飯）」，若還是不知道該如何處理，也可以拿去剩食社團，避免食材浪費。

牛油

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