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「褔」字不唸ㄈㄨˊ？他唸錯自己名字32年 網傻眼：根本沒發現

聯合新聞網／ 綜合報導
網友發現自己名字的最後一個字竟是唸「ㄈㄨˋ」。圖／擷取自Threads
網友發現自己名字的最後一個字竟是唸「ㄈㄨˋ」。圖／擷取自Threads

活了32年才發現自己的名字都搞錯了！有網友在社群平台上發文，表示自己近期因準備辦理攜碼手續，發現自己的名字居然不是「福（ㄈㄨˊ）」而是「褔（ㄈㄨˋ）」，於是po文幽默自嘲，「這樣拜拜時都稱呼自己為『X福』，會不會讓神明找不到我？」隨即引發熱議。

該名網友在Threads上發文，直呼自己活了32年才發現，身分證上的名字原來不是「福（ㄈㄨˊ）」，而是「褔（ㄈㄨˋ）」，由於親朋好友從小到大都用「福」來叫他，一直到這次要辦理攜碼才讓他發現這件事，他也在文中自嘲，「這樣拜拜時都稱呼自己為金福，會不會讓神明找不到我？」

貼文曝光後，許多網友在第一時間也沒看出差別，「一開始還看不懂你在打什麼，認真看才發現有差」、「我這輩子現在才知道這是兩個字」、「福、福？差在哪」，有眼尖的網友替大家解釋道，「一個是衣部、一個是示部，確實不一樣」。

根據「教育部重編國語辭典修訂本」，「福」字唸作「ㄈㄨˊ」，泛稱吉祥幸運的事，另有運氣、機會、祭祀用的酒或肉之含義；而「褔」字則唸作「ㄈㄨˋ」，釋義為充滿以及計算衣物的單位。

該則貼文引發熱議，「『褔』有充滿的意思，金褔就是充滿金子，超讚欸」、「拜拜要報身份證號啊，你不知道嗎？」、「其實神明是看靈魂，你叫什麼不重要喔」、「你爸媽希望你比別人福『多一點』」、「看這串推文久了，福都不福了，眼睛好花」、「你不說我還沒注意是兩點衣，不是一點示。長知識了，謝謝分享」。

名字 教育部

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