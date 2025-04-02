讀最多書頂罪臭名聲？法律人嘆吃飯只能低頭 網安慰：至少地位高

現今社會讀「法律」究竟吃不吃香呢？一名網友發文，稱現在法律人念最多書、考最難的試，好不容易擠入窄門，卻被社會上的老百姓貼上「恐龍法官」、「貪贓枉法」等負面標籤，吃飯時只能低頭不說話，不禁感嘆「念法律到底是為了什麼？」

一名男網友在Dcard發文，表示自己他作為法律人，認為現在社會上的法律從業者，念比一般人更多的書、考最難的試，只是想入行餬口飯吃。他說法律相關的考試有20幾科，還要過3關，無論是司法官、律師錄取率都非常低，沒幾個行業入門有那麼難考的，還卡在「門外」的，開庭只能坐旁聽席，整理不完的書卷還以為自己在便利商店上班。

原PO表示，就算考上了，現今老百姓對法律人的印象也很不好，對司法的印象經常是「恐龍法官、貪贓枉法、當局爪牙」等負面標籤。每當出事，親朋好友都會詢問你的看法，但自己講沒幾句就被對方奪走話語權，並開始說自己看法，久而久之，吃飯只能低著頭，不想說話了，同時也感嘆念法律究竟是為了什麼呢？

此文一出，不少網友表示法律在文組已經很好了，至少地位高，「因為其他文組出路更慘，且法律至少是實用之學，大部分人應該只想在既有的遊戲規則下做出相對合理的選擇而已」、「至少司法官、律師薪水跟地位很高了，你看考差不多考試的書記官，連上榜了補習班也不會想大肆報導，往好處想，我們學的東西以後都很有用」。

也有人分享看法，鼓勵法律人，「平常看到法盲們亂喊通通判死、抓到嫌疑人就直接關，以前都會耐心法普，但每次都是一堆酸民亂轟、不理性謾罵，漸漸就累了，比例原則、無罪推定都哪去了，我覺得法律人很辛苦，背著外界的惡意還是堅持走下去」。