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會暈車別買休旅車？一票苦主點頭 內行揪原因：1習慣問題較大

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友家裡想換車，研究車款後發現坐休旅車會比轎車容易暈車。 示意圖／ingimage
一名網友家裡想換車，研究車款後發現坐休旅車會比轎車容易暈車。 示意圖／ingimage

買車時該選擇轎車或休旅車？一名網友家裡想換車，他研究車款後發現坐休旅車會比轎車容易暈車，詢問網友：「會暈車的體質是不是不建議買休旅車？」

網友在PTT發文提到由於家裡計畫買車，他做了一些功課後，發現近年休旅車當道、轎車逐漸式微，但因休旅車底盤高、開起來比轎車晃，「比較容易暈車」，加上自己先前搭廂型車、休旅車的經驗，大約市區開5公里就有暈車的情況，原PO因此好奇搭休旅車暈車程度是否真的比轎車高不少，會暈車的體質是否應避免買休旅車？

貼文一出，網友紛紛留言「市區5公里就暈的話休旅車還真不適合」、「是，休旅車的先天物理限制」、「超暈，暈到我不想出遠門」、「上個月試乘，後座2位友人都表示有點暈車」、「超暈，搭到小黃都不敢看手機」。不過也有人指出「開慢點就好，不要急剎急衝，問題不大」、「會暈車是開車的人問題比較大，我太太就是很容易暈車的人，所以我過彎都盡量慢，煞車也非常的滑順，就很少出現暈車狀況了」、「開車的人先改改習慣就差很多了」。

還有網友建議「可以買歐洲品牌」、「可以買底盤低的『旅行車』(wagon），但開久了腰容易痠，看你在乎哪個」、「強烈建議要換有氣壓懸吊的休旅，要降高度才習慣」、「試乘就知道了，還是有比較不晃的」。

休旅車 買車

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