台股大跌逾800點網哀號 神人整理「睡公園」最佳區域：公墓有免費冷氣

今（31）日台股大跌超過800點，因應美國總統祭出的關稅措施，導致投資人受影響，熱門科技股台積電（2330）也以920元開低走低，最低觸及917元，下跌35元，台股失守21000關卡，讓網友笑稱「睡公園熱潮」到了，甚至討論起哪裡露營最合適。

美東時間30日，川普關稅拳重擊，美股三大指數皆收黑，台股今早也一片綠油油。臉書投資社團「當沖勒戒所」出現許多憂心的文章，但也有人苦中作樂，笑問「現在學認賠還來得及領紙箱嗎？」為這片股災帶來幽默感。不過根據《經濟日報》報導，第一金投信說明，儘管股價短線急殺，不過台股仍具備獲利動能，與AI科技成長體，後續消化川普關稅政策疑慮後，股價仍可望回復基本面表現。

對此，有網友分享「全台5大避難公園」，包含台中中央公園、高雄都會公等，不想睡公園的話，還有「飯店套房」、「車站大廳」，甚至連「公墓」都出現了！不過若以睡公園來看，新北大都會公園佔地超大，共有424公頃，是許多網友推薦的，「如果以面積來算，大都會公園絕對是第一名」。

還有網友幽默表示，「大湖公園可以釣魚」、「餓了還可以跟鳥搶飼料，口渴可以喝湖水，真是太棒了」、「高雄衛武營也不錯，很多大草皮，廁所也多，湖中還有鴨子，如果餓得受不了可以抓來」、「抱歉，台北大安森林公園已經滿人了」、「盤久必跌啊，我要找有免費WIFI的，我知道公墓還可以有免費冷氣」。