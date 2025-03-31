他想品嘗女友餐點卻吃到剩飯 朋友質疑：當你是狗嗎？

你用餐時會吃另一半的食物嗎？一名男網友發文表示和女友吃飯時，希望吃一口對方的義大利麵，女友卻面有難色，不願意讓他吃，不過最後還是留了一點給原PO，事後才坦承她希望有「儀式感」他對此感到很困惑，詢問朋友意見，朋友卻質疑，「你是狗狗嗎？為什麼要留到剩飯才能給你吃？」

原PO在Dcard發文，表示自己和女友去一間餐酒館吃飯，他點燉飯、女友點義大利麵，因為義大利麵看起來很香，於是他等到女友吃了一口後，詢問對方自己是否可以品嘗一下，女友隨即面有難色，原PO也看出來她在「護食」，但不知道這麼做的原因。

原PO表示，五分鐘後，女友才表明她講求「儀式感」，但為何要這麼做，卻說不出所以然。最後女友答應會把剩下的給他吃，後來雙方提起此事，女友認為原PO小題大作，這完全是他的問題，原PO去詢問朋友的意見，朋友卻酸他是「狗狗」嗎？為何女友要把剩飯留給他吃，更何況這頓飯是原PO付錢的，女友護食的行為不合理。

此文一出，不少網友認為每個人習慣不同，要尊重對方，「每個人個性習慣不同，你有問是尊重的行為，相對你也要尊重她（有些人不喜共食），人是互相，很多男女都是熟悉跟習慣久了（就像對家人一樣）忘了尊重」、「每個人習慣本來就不一樣，日常就能感受出來，這種小事，能忍就尊重，不能忍不然分手」。

也有人分享對「護食」的看法，「我也會護食，但分享跟護食不衝突，如果點不一樣的餐點，我跟男友一定會互換一口，或是主餐肉品點不一樣也會互換一塊」、「我以前也是非常護食，主要可能是我真的很愛吃，很在乎吃的，我覺得可能跟家庭環境也有點關係，我老公很不能理解」、「我超護食，我想分享我才會給，也不能直接吃我碗裡的，怕對方吃太多，一定要我拿著我願意的份量餵他，不然吃一口麵就把我整碗吸光怎麼辦」。